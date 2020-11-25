دور التقنيات الرقمية في شركات المرافق

يتمحور التحول الرقمي في شركات المرافق، مثل الكهرباء والمياه والغاز، على طرق رقمية جديدة تهدف تجاريا لإعادة اختراع شركات المرافق نفسها، وتتضمن أهدافا عامة مثل تحسين التفاعل مع العملاء وعمليات أكثر انسيابية وكفاءة وإطلاق نماذج أعمال جديدة. ورغم أن عمليات التحول الرقمي قد تبدو بطيئة في قطاع المرافق، إلا أن تلك الشركات التي تطبق التقنيات الرقمية يمكن أن تستفيد بشكل كبير من تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعلم الآلة. تتمتع شركات المرافق بالاحتكار تقليديا في عديد من دول العالم مع قاعدة عملاء مضطرة للتكيف مع متغيرات تنظيمية وارتفاع توقعات المستهلكين. سارعت شركات المرافق إلى نشر العدادات الذكية وأجهزة الاستشعار عن بعد وغيرها من أجهزة إنترنت الأشياء، التي حتما ستتدفق عبرها كميات هائلة من البيانات. ويتم تخزين بيانات العدادات الذكية عادة في الأنظمة الأساسية لإدارة بيانات العداداتMeter Data Management والمصممة خصيصا لإدارة وضبط كميات كبيرة من البيانات من ملايين الأجهزة، التي يتم تخزينها ومعالجتها فيها وفقا لمتطلبات معينة للمرافق. كما توفر نظاما أساسيا لتكامل موارد البيانات المشتركة مع بيانات العداد الذكي إضافة إلى تطبيقات متعددة، مثل الفوترة وإدارة الأصول والخدمات الميدانية. ورغم ضغط جائحة كورونا في وقتنا الحاضر على قدرة شركات المرافق لمواصلة تقديم الخدمات الحيوية للعملاء على النحو المطلوب، يجب على شركات المرافق أن تجعل سلسلة التوريد الخاصة بها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، وذلك من خلال الاستفادة من الأدوات الرقمية لتحسين وأتمتة عديد من عمليات الإدارة. والمشاهد في الممارسات العالمية أن بعض شركات المرافق تقوم على تطوير رؤية شاملة طويلة المدى لنظام إدارة الموارد المتكاملة، وأن شركات المرافق تشارك مزودي خدمات التقنية في الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء. وتقيم شركات المرافق عديدا من منصات إنترنت الأشياء والاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتنفذ جميع عمليات الذكاء الاصطناعي في الحوسبة السحابية. ونظرا لقابلية التوسع والمرونة للشبكات السحابية، اختارت عديدا من الشركات الاعتماد على تقنية الحوسبة السحابية. ويشمل بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأنظمة الفوترة ونظم التواصل والتخاطب الآلي لخدمة العملاء آنيا وإدارة المخزون وعمليات إدارة الخدمة الميدانية، التي تعمل على تحسين الكفاءة وتقليل التدخلات البشرية. ومع نضوج النظام الإبداعي لحلول الذكاء الاصطناعي، سيقترب تنفيذ الوظائف لها في تنفيذ المهام الإدارية.ختاما يمتلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الناشئة الأخرى القدرة على تحويل المرافق رقميا، حيث سيلعب إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي دورا مهما بشكل متزايد في تخطيط وتصميم الشبكات. ومع توجه شركات المرافق نحو احتضان تقنية إنترنت الأشياء، فإن من المهم وضع خريطة طريق للرقمنة مع الحفاظ على تطلعات العملاء ونتائج نماذج الأعمال كنقاط محورية رئيسة. وعلى هذا الأساس ستعمل شركات المرافق نحو اكتساب رؤى وقيم تجارية جديدة من خلال تحليل مجموعات البيانات الكبيرة، حيث يمكن تحسين أنظمة السلامة والقواعد التنظيمية والامتثال من خلال مساعدة الموظفين على مراقبة السياسات والتحكم فيها بشكل أفضل. ويمكن في الوقت ذاته أن تساعد تقنيات التحول الرقمي على تحسين عمليات خدمة العملاء واستكشاف نماذج أعمال جديدة من شأنها أن تعزز رضا العملاء وتقلل من الشكاوى والاستفسارات المتكررة.