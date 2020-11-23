الختام الناجح لقمة العشرين

اختتمت أمس في الرياض، القمة الـ15 لمجموعة دول العشرين، برئاسة ناجحة ومتميزة للمملكة عن الفترة الأعلى تحديا لجميع دول العالم دون استثناء، على المستويات كافة، خلال أكثر من تسعة عقود زمنية مضت، وقف وراء تلك التحديات بثقله الأكبر، التفشي الواسع النطاق للجائحة العالمية لفيروس كورونا كوفيد - 19. وتركزت المحاور الرئيسة لعمل مجموعة العشـرين طوال تلك الفترة الزمنية على المحاور التالية: المحور الأول متمثلا في تمكين الإنسان، وذلك من خلال تهيئة الظروف المناسبة والملائمة التي ستوفر لجميع الأفراد، خاصة النساء والشباب، خيارات العيش والعمل والازدهار. المحور الثاني متمثلا في الحفاظ على كوكب الأرض، وذلك من خلال دعم الجهود الجماعية للحفاظ على الموارد المشتركة. المحور الثالث متمثلا في تشكيل آفاق جديدة، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة طويلة الأجل، للاستفادة من منافع الابتكار ومشاركتها.استغرق العمل المكثف لجميع الاجتماعات وورش العمل، برئاسة المملكة، طوال عام مضى، احتل خلاله الاهتمام الأكبر من لدن المجتمع الدولي بالتصدي للتداعيات الجسيمة، التي نتجت عن تفشي الجائحة العالمية لفيروس كورونا، وضرورة العمل المشترك على محاصرة مخاطره ودرئها عن المجتمعات كافة، فعلى مستوى المحور الرئيس الأول المرتبط بتمكين الإنسان، تمت إدارة المنظومة الدولية للعمل المشترك على تهيئة الظروف الملائمة الممكنة لجميع الأفراد عموما، والنساء والشباب خصوصا، من العيش والعمل والازدهار، بالاعتماد على إتاحة الوصول إلى الفرص للجميع من خلال إزالة المعوقات أمام الفئات الأقل حصولا على الفرص، وتعزيز الشمول المالي للنساء والشباب، واتخاذ إجراءات ملموسة لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الوصول إلى الأنظمة الصحية الآمنة والمتمركزة حول الإنسان، وإيجاد وجهات سياحية شمولية.أما على مستوى محور الحفاظ على كوكب الأرض، فجرى العمل المشترك خلال ورش العمل السابقة على الدعم المستمر للجهود الجماعية الهادفة إلى المحافظة على الموارد المشتركة، بالاعتماد على إيجاد نظم طاقة أكثر نظافة واستدامة لعصر جديد، ووضع مناهج عملية لضبط الانبعاثات، والتركيز بدرجة أكبر على الوصول إلى الطاقة واستخدام جميع مصادرها لتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى العمل المشترك على مسار الحد من تدهور الأراضي، من خلال إعادة تشجير كوكب الأرض، وأخيرا العمل على تحسين عملية إدارة المياه والحد من الفقد والهدر العالمي للغذاء.أما على مستوى تشكيل آفاق جديدة، فتلخصت المبادرات والاجتماعات وورش العمل الكثيفة طوال عام مضى على أهمية اعتماد استراتيجيات جريئة طويلة الأجل، تستهدف الاستفادة القصوى من منافع الابتكار، والعمل على توسيع نطاق مشاركتها دوليا، من خلال الاستفادة من التقنية في البنى التحتية، وإيجاد حل عالمي لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن تطبيقات الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تطوير المدن الذكية والذكاء الاصطناعي الموثوق، وجني منافع دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي، وصولا إلى مواجهة التحديات الناشئة وضمان المتانة السيبرانية.لقد بلور خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - كل ذلك في كلمته الضافية، أمام رؤساء دول المجموعة وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة، بقوله "لقد كان هذا العام عاما استثنائيا، حيث شكلت جائحة كورونا المستجد صدمة غير مسبوقة، طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة. كما أن هذه الجائحة قد سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية. وما زالت شعوبنا واقتصاداتنا تعاني من هذه الصدمة، إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي. ولقد تعهدنا في قمتنا غير العادية في مارس الماضي، بحشد الموارد العاجلة، وساهمنا جميعا في بداية الأزمة بما يزيد على 21 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة، واتخذنا أيضا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات، كما تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم. وقمنا بتقديم الدعم الطارئ للدول النامية. ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل، وبذلك، فإنه من واجبنا الارتقاء معا لمستوى التحدي خلال هذه القمة، وأن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة".وتم التأكيد من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أن "هدفنا العام هو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع. وعلى الرغم من أن جائحة كورونا قد دفعتنا إلى إعادة توجيه تركيزنا بشكل سريع للتصدي لآثارها، إلا أن المحاور الرئيسية التي وضعناها تحت هذا الهدف العام ـ وهي تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة ـ لا تزال أساسية لتجاوز هذا التحدي العالمي وتشكيل مستقبل أفضل لشعوبنا، وعلينا في المستقبل القريب أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في هذه الأزمة، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش".وكما سبق الإشارة إليه في مقال سابق، فإن المتوقع في ظل التحديات الجسيمة والكبيرة التي ما زال العالم بأسره يواجهها، أن تستمر مجموعة العشرين والمجتمع الدولي في العمل عدة أعوام مقبلة تحت هذه المحاور الرئيسة، التي تشكلت برئاسة المملكة، الأمر الذي أكد أهميته ممثلو جميع الدول الأعضاء والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة، وهو ما أكسب هذه الفترة من أعمال مجموعة العشرين الأهمية غير المسبوقة، وأن ما تضمنته مخرجاتها من مبادرات وسياسات ومقترحات في إطار مواجهة التحديات الراهنة، جعلها تكتسب أهميتها القصوى، وضرورة تكامل الجهود الدولية خلال الأعوام المقبلة، للوصول إلى المستهدفات المحددة من عمل مجموعة العشرين طوال ما مضى من العام.