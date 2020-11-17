"ديميكا" تعلن عن شراكتها مع "ساب"

أعلنت شركة ديميكا، وهي إحدى أكبر المزودين المستقلين لحلول رأس المال المتداول ، عن إطلاق منصتها في المملكة العربية السعودية من خلال سحابة خاصة على Azure Stack من مايكروسوفت. وبالشراكة مع البنك السعودي البريطاني (ساب) ، قامت مجموعة إدارات ومايكروسوفت بإيجاد حل أساسي لمعالجة الكوارث ، حيث قامت بنقل مراكز البيانات الأوروبية لضمان الامتثال للوائح معالجة البيانات المحلية.

و بالتعاون مع شركائها ، قامت شركة ديميكا بشراء وتسليم وتركيب وتهيئة Azure Stack داخل مركزي بيانات في الرياض وجدة ، ليصبح بذلك أول حلول Azure Stack في المملكة. السحابة الخاصة متاحة الآن لجميع العملاء الذين لديهم متطلبات صارمة لاستضافة حلول التمويل التجاري القائمة على السحابة داخل المملكة العربية السعودية.

كما عقدت ديميكا شراكة مبدئية مع ساب في عام 2018 ، حيث قدمت حلول تمويل سلسلة التوريد الرائد في السوق لأكبر بنك تمويل تجاري في المملكة.

وقال كيشور باتيل ، رئيس قسم التكنولوجيا في ديميكا: "يسعدنا أن ندعم ساب في هدفه المتمثل في الجمع بين الامتثال للوائح البيانات المحلية مع الاستفادة من جميع مزايا منصة ديميكا. أود أيضًا أن أعبر عن تقديري لشركائنا وهم مجموعة إدارات ومايكروسوفت و الذين تمكّنوا من إكمال هذه العملية المعقدة في غضون ستة أسابيع في وقت كانت فيه معظم فرقنا يعملون تحت ظروف الحظر".

وعلق وائل السنوسي ،رئيس الشريك التجاري لمايكروسوفت العربية:"تشهد المنظمات في المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا هائلاً أساسه الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لما تساهم هذه التقنيات للوصول إلى آفاق جديدة للشركات والمجتمع ككل. وبالتعاون مع ديميكا ومجموعة إدارات ، نعمل على تحقيق نفس الأهداف وهي ابتكار وتقديم حلول جديدة يمكن أن تساعد العملاء على الاستفادة من التحول الرقمي لتنمية أعمالهم،وتساعدنا خبرة مجموعة إدارات في تقديم خدمات Azure Stack من مايكروسوفت ، جنبًا إلى جنب مع أهمية الأعمال لحل التمويل التجاري من ديميكا على تقديم قيمة حقيقية لعملائنا. وأضاف: "نحن فخورون بشراكتنا معهم، في الاستفادة من تكنولوجيا مايكروسوفت لتقديم حلول تمويل التجارة السحابية للبنك السعودي البريطاني (ساب) داخل المملكة".

من جانبه ، قال السيد ديفيد ليزلي، مدير عام التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة في ساب،: "يسعدنا في ساب الانضمام إلى أحد رواد السوق في مجال تمويل سلسلة التوريد لتقديم منصة رقمية متطورة للسوق السعودي. حيث تدعم هذه المنصة مبادرة رؤية 2030 لضخ السيولة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من التمويل على أساس قوة ائتمان المشتري. إن تقديم مشروع رائد ليكون أول من يستضيف محليًا منصة رقمية قائمة على الحوسبة السحابية على الرغم من فيروس كورونا هو شهادة على قوة كل من ساب وديميكا. وهذا أيضًا يحافظ على مكانتنا في ساب كمزود رائد للحلول التجارية في المملكة ، وابتكار الحلول الرقمية لنلبي احتياجات عملائنا ".