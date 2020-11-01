"وقت اللياقة" تربح 26.5 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 45.5 %

أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) النتائج المالية الأولية الموجزة للربع الثالث من 2020 حيث حققت صافي ربح 26.5 مليون ريال بانخفاض 45.5 في المائة عن نفس الربع من 2019.

كما أعلنت الشركة تحقيق صافي خسارة 58.2 مليون ريال في الـ 9 أشهر الأولى من 2020 مقارنة بأرباح 138 مليون ريال في الفترة نفسها من 2019.

حققت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) صافى ارباح بمقدار 26.57 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالى وقد انخفضت الارباح بمقدار 22.24 مليون ريال سعودى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض الإيرادات بمقدار 28.84 مليون ريال سعودي، يقابله جزئياً انخفاض في تكلفة الإيرادات بمقدار 6.93 مليون ريال سعودي، وصافي زيادة في جميع التكاليف الأخرى (بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة) بمقدار 0.33 مليون ريال سعودي.

أسباب الانخفاض في الإيرادات:

• انخفضت إيرادات العضوية بمقدار 30.21 مليون ريال نتيجة لانخفاض دخل الاشتراكات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما انخفضت الإيرادات من الإيجارات بمقدار 0.18 مليون ريال نتيجة عدم تجديد عقود عقارية معينة. • قابلته جزئيا زيادة في إيرادات التدريب الشخصي بمقدار 1.55 مليون ريال بسبب زيادة عدد مراكز التدرب الشخصي خلال الربع الحالي.

أسباب الانخفاض في تكلفة الإيرادات :

• مدفوعة بانخفاض تكاليف الرواتب المزايا بسبب انخفاض عمولة المبيعات المدفوعة، وانخفاض أعمال الإصلاح في المراكز وارتفاع الاستهلاك في الربع المماثل من العام السابق للأندية المحولة قابله جزئيا ارتفاع في تكاليف فواتير الخدمات العامة والتكاليف الخارجية.

ارتفعت مصاريف الدعاية والتسويق بمقدار 0.49 مليون ريال (15%) نتيجة زيادة حملات المبيعات خلال الربع الحالي

انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 1.74 مليون ريال (9.09-%) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف الرواتب قابله جزئيا زيادة في تكلفة تكنولوجيا المعلومات والأتعاب المهنية خلال الربع الحالي.

انخفضت الإيرادات الأخرى بمقدار 4.23 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مخصص انخفاض القيمة مقابل إغلاق أحد الاندية (قدمت الإدارة مطالبة تعويض من المؤجر)، وانخفاض دخل الإعلانات الداخلية خلال الربع الحالي والذي تم تعويضه جزئيا عن طريق إعفاءات من الإيجار المأخوذة في الربع الحالي على بعض عقود الإيجار كنتيجة مباشرة من جائحة فيروس كورونا الجديد.

انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 1.19 مليون ريال (7.94-%) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف الفوائد على القروض طويلة الأجل وانخفاض عمولة البنوك نتيجة انخفاض دخل الاشتراكات.