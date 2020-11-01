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أخبار الشركات- محلية

"تداول" : بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة "أنعام" غدا الاثنين

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية  لمجموعة أنعام الدولية القابضة غدا الإثنين 2 نوفمبر. على أن تنتهي فترة التداول يوم الإثنين 9 نوفمبر مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 12 نوفمبر.

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