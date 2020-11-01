"تداول" : بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة "أنعام" غدا الاثنين

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لمجموعة أنعام الدولية القابضة غدا الإثنين 2 نوفمبر. على أن تنتهي فترة التداول يوم الإثنين 9 نوفمبر مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 12 نوفمبر.