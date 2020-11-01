"الجزيرة" يربح 529 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلن بنك الجزيرة، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 529 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيله أرباح بلغت 743 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 29 % .

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 32%. ومع ذلك ارتفع دخل العمليات بنسبة 10%. الإرتفاع في مصاريف العمليات يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الإئتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف الاستهلاك والاطفاء و قابله انخفاض في المصاريف الاخرى ومصاريف الايجارات والمباني.

وأوضح البنك أن الزيادة في دخل العمليات تعود بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى و وصافي الأرباح من بيع الاصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر وصافي الارباح من الادوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل قابله انخفاض في صافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي الأرباح من بيع الاصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.