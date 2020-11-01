أعلنت الشركة السعودية للأسماك تعيين عمر بن حمد الماضي رئيساً لمجلس الإدارة الجديد، وعبدالعزيز بن حمد العويد نائباً له.
- تعيين عمر الماضي رئيساً لمجلس إدارة "الأسماك"
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