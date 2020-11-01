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أخبار الشركات- محلية

تعيين عمر الماضي رئيساً لمجلس إدارة "الأسماك"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للأسماك تعيين عمر بن حمد الماضي رئيساً لمجلس الإدارة الجديد، وعبدالعزيز بن حمد العويد نائباً له.

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