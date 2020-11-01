"زين السعودية": تغطية اكتتاب حقوق الأولوية بنسبة 86 %

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وبلغ اجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة أكثر من 390 مليون سهم بقيمة بلغت 3.904 مليار ريال، بتغطية 86 % .

وأوضحة الشركة أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.