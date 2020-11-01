أعلنت شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة المرشد القابضة وشركة حلول المدن الذكية لتشكيل تحالف بغرض التقدم للتأهيل للدخول في منافسة مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا في مدينة الرياض.
- "باتك" توقع مذكرة تفاهم لتشكيل تحالف بغرض التقدم في منافسة مشروع إنشاء مواقف السيارات في حي العليا
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أخبار الشركات- محلية
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