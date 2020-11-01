أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"باتك" توقع مذكرة تفاهم لتشكيل تحالف بغرض التقدم في منافسة مشروع إنشاء مواقف السيارات في حي العليا

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة المرشد القابضة وشركة حلول المدن الذكية لتشكيل تحالف بغرض التقدم للتأهيل للدخول في منافسة مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا في مدينة الرياض.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية