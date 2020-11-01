ارتفاع أرباح "الإستثمار" إلى 714 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلن البنك السعودي للاستثمار، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 714 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيله أرباح بلغت 308 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 131 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف مباني، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، وتوزيعات أرباح، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في دخل أتعاب خدمات بنكية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.