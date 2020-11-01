ارتفاع أرباح "الدرع العربي" إلى 33 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 33 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 11 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 181 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 39%، الذي قابله انخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 19% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 18% وارتفاع في التكاليف الفنية الاخرى بنسبة 18% وارتفاع في المصاريف التشغيلية والادارية بنسبة 46% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 28%.