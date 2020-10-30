"إير فرانس -كيه إل إم" تخسر 1.67 مليار يورو في الربع الثالث

تكبدت شركة إير فرانس - كيه إل إم للطيران التي تضم شركات إير فرانس وكيه إل إم وترانسافيا خسائر صافية في الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 1.67 مليار يورو مقابل أرباح قيمتها 362 مليون يورو خلال نفس الفترة العام الماضي، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وذكرت الشركة أن هذه الخسائر ترجع إلى مخصصات اعادة الهيكلة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد ومشكلات بأسطول الطائرات.

وسجلت عمليات التشغيل خسائر بقيمة 05ر1 مليار يورو، مقابل أرباح تشغيلية قيمتها 909 مليون يورو العام الماضي. ووصلت خسائر الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك وتسديدات الديون 442 مليون يورو مقابل أرباح بقيمة 1.65 مليار يورو العام الماضي.

وانخفضت عائدات الشركة بنسبة 67 بالمئة إلى 52ر2 مليار يورو مقابل 7.61 مليار يورو العام الماضي.

وذكرت الشركة أنها رصدت تعافيا في حجم الطلب حتى منتصف أغسطس الماضي بعد إنهاء عملية الاغلاق التي كانت تهدف للسيطرة على الجائحة، غير أن الاتجاه السلبي في انشطة الركاب في الوقت الحالي دفع الشركة إلى تعديل خططها من حيث السعة التشغيلية بالنسبة لموسمي الخريف والشتاء.