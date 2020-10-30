أرباح قياسية في الربع الثالث.. أمازون تسجل مبيعات بقيمة 96.1 مليار دولار

أعلنت شركة أمازون عملاق التكنولوجيا يوم الخميس عن صافي مبيعات بقيمة 1ر96 مليار دولار مع استمرار الطفرة في التسوق عبر الإنترنت المرتبطة بالجائحة في تعزيز أعمال الشركة.

وقفزت مبيعات أمازون للربع الثالث من عام 2020 بنسبة 37 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وحققت الشركة ربحا قياسيا بلغ 3ر6 مليار دولار للربع، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرباح أمازون في نفس الربع من العام الماضي.

وعصف التقرير بتوقعات المحللين السابقة، حيث بلغت ربحية السهم 37ر12 دولار مقابل أرباح متوقعة تبلغ 41ر7 دولار للسهم, وذلك بحسب الألمانية.

وشهدت أمازون نموا سريعا في المبيعات خلال جائحة فيروس كورونا، حيث أغلقت العديد من المتاجر أبوابها أمام التسوق الشخصي وسعى العملاء إلى إيجاد بدائل عبر الإنترنت خوفا من الإصابة بفيروس كورونا في متجر واقعي.

وقال جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، إن التسوق في موسم العطلات من المرجح أن يحطم الأرقام القياسية.

وتوقعت الشركة مبيعات تتراوح بين 112 مليار و 121 مليار دولار في الربع الرابع. وقال بيزوس :"نرى عددا أكبر من العملاء يتسوقون مبكرا لشراء هدايا الأعياد، وهذه مجرد واحدة من العلامات على أن هذا سيكون موسم أعياد غير مسبوق".