سيمنس تبيع شركة فيلندر إلى كارلايل الأمريكية مقابل 2 مليار يورو

أعلنت شركة سيمنس الألمانية اليوم عن بيع شركتها فليندر المتخصصة في تصنيع أجهزة نقل الحركة (جيربوكس) إلى مجموعة كارلايل الأمريكية للاستثمارات مقابل 2.025 مليار يورو. ومن المنتظر إتمام الصفقة في النصف الأول من العام المقبل وترتبط هذه الخطوة بموافقة سلطات مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.

وذكرت سيمنس أن كارلايل اتفقت في إطار الصفقة على تقديم تعهدات موثوقة طويلة الأمد لشركة فيلندر والعاملين فيها وفقا لـ "الألمانية".

كانت سيمنس أعلنت في مايو الماضي إمكانية فصل شركة فليندر عن المجموعة وطرحها في البورصة. وكان جو كيزر الرئيس التنفيذي لسيمنس قد صرح في مطلع آب/أغسطس الماضي بأن الإدارة غير منغلقة على خيارات أخرى.

ويعمل لدى فليندر نحو 8600 شخص على مستوى العالم، وكانت قد حققت في السنة المالية 2020، عائدات بقيمة نحو 2.2 مليار يورو.

وتأتي الصفقة بالنسبة لسيمنس كخطوة من ضمن خطوات آخذة في الزيادة نحو التركيز على المجالات المستقبلية مثل الرقمنة و القيادة الذاتية للسيارات والبنية التحتية.

وكانت سيمنس قد فصلت قطاع الطاقة مؤخرا تحت اسم "سيمنس انيرجي" وطرحتها في البورصة.