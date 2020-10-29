"صناعة الورق" تربح 9 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 9 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 16 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب إرتفاع صافي ربح الشركة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات كما أن إنخفاض تكلفة الإنتاج ساهم في تحسين مجمل الربح بسبب انخفاض أسعار لب الورق وتخفيض تكاليف ألإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات الإنتاجية. ويضاف ايضا من أسباب التحسن إنخفاض المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف التمويلية . كما تم تخفيض أرباح الفترة الحالية بقيمة مخصصات قدرها 11.3 مليون ريال سعودي. مع العلم أن بالفترة المماثلة من العام السابق تم عكس مخصص ذمم مدينة تجارية بقيمة 40.3 مليون ريال سعودي وتسجيل خسارة دعوى قضائية متعلقة بإحدى الإستثمارات بقيمة 6.9 مليون ريال