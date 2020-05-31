ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في بريطانيا إلى 38 ألف

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إن عدد حالات الوفاة لأشخاص أثبتت الاختبارات إصابتهم بمرض كوفيد-19 ارتفع 113 حالة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 38489 .