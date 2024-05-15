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"التدريب التقني": توفير أكثر من 114 ألف فرصة وظيفية للخريجين في 2023

"التدريب التقني": توفير أكثر من 114 ألف فرصة وظيفية للخريجين في 2023
  • الاربعاء 15 مايو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 15 مايو 2024 10:59 صباحا

قالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنها أسهمت في توفير 114,783 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات برامج الكليات والمعاهد التابعة لها خلال العام الماضي.

وأوضح فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة، أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة تعمل على تنفيذ برامج ومشاريع عدة لتسهيل التحاق خريجي برامج التدريب التقني بسوق العمل، مشيرا إلى أنه تم تفعيل مكاتب للتنسيق الوظيفي بمختلف الكليات والمعاهد لتحقيق ذلك من خلال الشراكة مع قطاع الأعمال لتلبية احتياجاته من الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية والمهنية.

وبين أن المؤسسة وقعت 148 مذكرة تفاهم خلال العام الماضي مع جهات حكومية وخاصة عدة بهدف توظيف الخريجين، كما أقامت 659 برنامجا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة مع مسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف التي بلغ عددها 1252.

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