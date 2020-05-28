«طيران ناس» يستأنف تشغيل الرحلات الداخلية بدءا من الأحد المقبل

أعلن "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عودة عملياته التشغيلية للرحلات الداخلية ابتداء من 31 أيار (مايو) 2020، كمرحلة أولية إلى كل من "الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم وتبوك وجازان وحائل والمدينة المنورة".
من جانبه، أوضح بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس أن التوجيهات والقرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإجراءات الصحية التي اتخذتها وزارة الصحة في المملكة والجهات الرسمية المعنية في قطاع الطيران والمطارات أسهمت بشكل كبير في محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأكد المهنا أن "طيران ناس" حرص طيلة الفترة الماضية على التقيد باعتماد وتطبيق المعايير والإجراءات الوقائية والصحية، التي تم اتخاذها من قبل الجهات الرسمية في المملكة، كما حرصت الشركة على العمل على مدار الساعة لمواكبة تطورات الأزمة والإبقاء على التواصل مع عملائها لاطلاعهم على آخر الأخبار والمستجدات، مؤكدا أن عودة تشغيل الرحلات كافة ستخضع إلى تطبيق اعلى معايير الاحترازات الوقاية، بهدف ضمان سلامة وراحة جميع المسافرين والعاملين. يذكر أن طيران ناس يتيح لضيوفه المسافرين إمكانية حجز رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني لطيران ناس www.flynas.com أو تطبيق الهواتف أو من خلال مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 أو عبر وكلاء السفر.
خدمات اعلامية
- «السعودية للكهرباء»: «حسابي» حملة وطنية لتحديد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية
- السعودية للكهرباء تدعو المشتركين إلى تسجيل حسابات العدادات بأسمائهم عبر خدمة "'حسابي"
- اعتبارا من الأحد المقبل.. السماح بالدخول والخروج من مكة المكرمة
- الاكتتاب عن طريق «الإنماء»
- مصرف الراجحي يعلن 234 فرعا ومركزا للتحويل للعمل خلال عيد الفطر المبارك
- «شعاع كابيتال العربية السعودية» تطلق صندوق «شعاع ريت» في المملكة
- رفع تعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمقار أعمالهم
- الآن.. تطعيمات الحج بمستشفيات د.سليمان الحبيب في الرياض والقصيم والخبر
- "اتقان العقارية" توقع اتفاقية مع شركة "عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي" لتسويق وبيع عقارات الشركة
- تعيين أحمد جزار لقيادة أعمال بوينج للدفاع والفضاء والأمن في المملكة
أضف تعليق