«طيران ناس» يستأنف تشغيل الرحلات الداخلية بدءا من الأحد المقبل

أعلن "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عودة عملياته التشغيلية للرحلات الداخلية ابتداء من 31 أيار (مايو) 2020، كمرحلة أولية إلى كل من "الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم وتبوك وجازان وحائل والمدينة المنورة".

من جانبه، أوضح بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس أن التوجيهات والقرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإجراءات الصحية التي اتخذتها وزارة الصحة في المملكة والجهات الرسمية المعنية في قطاع الطيران والمطارات أسهمت بشكل كبير في محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد المهنا أن "طيران ناس" حرص طيلة الفترة الماضية على التقيد باعتماد وتطبيق المعايير والإجراءات الوقائية والصحية، التي تم اتخاذها من قبل الجهات الرسمية في المملكة، كما حرصت الشركة على العمل على مدار الساعة لمواكبة تطورات الأزمة والإبقاء على التواصل مع عملائها لاطلاعهم على آخر الأخبار والمستجدات، مؤكدا أن عودة تشغيل الرحلات كافة ستخضع إلى تطبيق اعلى معايير الاحترازات الوقاية، بهدف ضمان سلامة وراحة جميع المسافرين والعاملين. يذكر أن طيران ناس يتيح لضيوفه المسافرين إمكانية حجز رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني لطيران ناس www.flynas.com أو تطبيق الهواتف أو من خلال مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 أو عبر وكلاء السفر.