«أرامكو السعودية» تعايد 1693 طفلا منوما في أكثر من 30 مستشفى حول المملكة

امتدادا لاستراتجيتها للمواطنة، التي يأتي دعم الإنسان في طليعة ركائزها الأساسية، عايدت "أرامكو السعودية" 1693 طفلا من المرضى المنومين في أكثر من 30 مستشفى حكوميا وخاصا حول المملكة، بهدف إدخال البهجة والسرور على أنفسهم، ورسم الابتسامة على وجوههم في عيد الفطر المبارك. كما عايدت "أرامكو السعودية" أيضا 830 موظفا من الكوادر الطبية العاملة في تلك المستشفيات بواقع 140 موظفا في المنطقة الشرقية، و90 موظفا في منطقة الرياض، و600 موظف في المنطقة الغربية، تكريما لجهودهم وتفانيهم في العمل خلال فترة العيد. وقدمت "أرامكو السعودية" في هذا السياق عددا من هدايا العيد إلى الأطفال، التي ضمت ألعابا ترفيهية وثقافية وتعلمية، وحلوى العيد، في لمسة وفاء حانية تجسد حجم المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الشركة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من "أرامكو السعودية" حرصا منها على مشاركة هؤلاء الأطفال والعاملين في تلك المستشفيات فرحة العيد، خاصة في ظل الظروف التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنها من قيود على زيارة المرضى في المستشفيات. كما تأتي هذه المبادرة أيضا كواجب اجتماعي دأبت عليه "أرامكو السعودية" لمشاركة أفراد المجتمع أفراحهم ومناسباتهم السعيدة، وهي تجسيد للاهتمام الكبير التي توليه الشركة لتعزيز التواصل مع جميع أفراد المجتمع، ومشاركتهم فرحة العيد السعيد. وتوزعت المستشفيات التي استقبلت هدايا العيد في المنطقة الشرقية، التي ضمت 393 طفلا و140 من الكوادر الطبية في كل من الدمام والظهران والخبر والأحساء. وتم توزيع الهدايا على عدة مستشفيات ومرافق صحية مثل: مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى النساء والولادة في الدمام، ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في الظهران، ومستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر، وعدة مستشفيات في الأحساء، منها مستشفى الأمير سعود بن جلوي، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى الولادة والأطفال.

وفي منطقة الرياض وزعت هدايا العيد على عدد من المستشفيات، استفاد منها 400 طفل و90 من الطاقم الطبي في تلك المستشفيات، منها: مدينة لملك فهد الطبية في الرياض، ومستشفى اليمامة، إضافة إلى عدد من المستشفيات والمرافق الصحية في الرياض.

