«أمالا» تعين شركة التصميم المعماري «دينيستون» مطورا رئيسا لمشروع «الجزيرة»

أعلنت "أمالا"، الوجهة السياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، عن تعيين شركة التصميم والهندسة المعمارية الرائدة "دينيستون" مطورا رئيسا لمشروع "الجزيرة".

وفي هذه المناسبة، قال نيكولاس نيبلز، الرئيس التنفيذي لـ"أمالا": "ستتبوأ أمالا مكانة فريدة على خريطة الضيافة العالمية، إذ ستلبي احتياجات المسافرين الأكثر تميزا، الذين يسعون إلى خوض رحلات استثنائية وتجارب مبتكرة. ونحن نسعى إلى توفير تجارب شخصية مصممة بعناية وإتقان لتناسب الاحتياجات المختلفة لكل زائر. وقد استوحيت فلسفة "أمالا" من عالم الرفاهية والاستجمام والصحة والثقافة والفنون ونقاء البحر الأحمر، ونتطلع إلى التعاون مع جان ميشيل جاثي وشركة دينيستون، لتحقيق رؤيتنا الطموحة للجزيرة. فهنا سينطلق ضيوفنا في رحلة استثنائية تلهم شغفهم وتوقظ حواسهم من خلال التجارب الثقافية والإبداعات الفنية، التي تدعم الأعمال الخيرية وجهود الاستدامة".

يذكر أن "الجزيرة" هي إحدى المواقع الثلاثة الاستثنائية، التي ستحتضنها "أمالا"، وستوفر ملاذا هادئا لنخبة من مجتمع الفنون الاستثنائي وتزيدها سحرا وجمالا الحدائق العربية الخضراء، التي تزينها الأعمال والمنحوتات الفنية، وسيضم تصميم الجزيرة الرائع أربعة عناصر رئيسة تشمل، متحفا للفنون المعاصرة، أكاديمية ومركزا للفنانين يتسم بأسلوب حياة الريفييرا الرائع، تجارب فنية تفاعلية، وفرص إبداع للأعمال الفنية والمنحوتات.