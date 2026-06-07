قبل صافرة البداية.. سباق الجماهير يرفع أسعار تذاكر مونديال 2026

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقبل إطلاق صافرة البداية، تشهد سوق التذاكر موجة طلب استثنائية دفعت أسعار عدد من المباريات إلى مستويات قياسية، في النسخة الأولى من البطولة التي تضم 48 منتخبًا وتقام عبر 104 مباريات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة goal.

وتصدرت المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي قائمة الأغلى، إذ تجاوزت أسعار بعض التذاكر 7875 دولارًا، فيما وصلت أسعار تذاكر مباراتي نصف النهائي في دالاس وأتلانتا إلى نحو 9500 دولار، لتسجل أعلى المستويات في تاريخ البطولة، فيما حلت مواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي ضمن قائمة المباريات الأعلى سعرًا بأكثر من 5500 دولار، تلتها مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية بأكثر من 4500 دولار.

وشملت قائمة المباريات الأعلى تكلفة أيضًا لقاءات ربع النهائي، ومباراة الولايات المتحدة وباراغواي، وجمهورية التشيك والمكسيك، واسكتلندا والبرازيل، والأرجنتين والنمسا، إضافة إلى مواجهة كندا والبوسنة والهرسك، في مؤشر يعكس حجم الإقبال الجماهيري المتوقع على البطولة والزخم الكبير المحيط بأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، حيث وصلت أسعار بعض التذاكر إلى نحو 4 آلاف دولار.

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وأشار التقرير إلى أن أسعار عدد من المباريات دخلت مستويات غير مسبوقة مقارنة بالنسخ السابقة، مدفوعة بالإقبال الكبير على المباريات الحاسمة ومواجهات المنتخبات الجماهيرية، إلى جانب زيادة الطلب على باقات الضيافة الرسمية.

- نهائي كأس العالم ميتلايف – نيوجيرسي أكثر من 7875 دولارًا

- نصف النهائي دالاس وأتلانتا حتى 9500 دولار

- المكسيك × جنوب إفريقيا أزتيكا – مكسيكو سيتي أكثر من 5500 دولار

- المكسيك × كوريا الجنوبية أكرون – غوادالاخارا أكثر من 4500 دولار

- مباريات ربع النهائي بوسطن، ميامي، لوس أنجلوس، كانساس سيتي حتى 4000 دولار

- الولايات المتحدة × باراغواي صوفي – لوس أنجلوس أكثر من 3500 دولار

- جمهورية التشيك × المكسيك أزتيكا – مكسيكو سيتي أكثر من 3200 دولار

- اسكتلندا × البرازيل هارد روك – ميامي أكثر من 3800 دولار

- الأرجنتين × النمسا إيه تي آند تي – دالاس أكثر من 3200 دولار

- كندا × البوسنة والهرسك بي إم أو فيلد – تورونتو حتى 2800 دولار

مونديال مرشح لتحطيم الإيرادات

ويرى محللون أن مونديال 2026 مرشح لتحقيق عوائد قياسية من مبيعات التذاكر والضيافة والسياحة الرياضية، في ظل زيادة عدد المنتخبات والمباريات واتساع قاعدة الجماهير العالمية.

كما يتوقع أن تستفيد المدن المستضيفة من تدفقات سياحية ضخمة خلال البطولة، مدعومة بالطلب القوي على السفر والإقامة وحضور المباريات، ما يجعل كأس العالم 2026 أحد أكبر الأحداث الرياضية والاقتصادية في تاريخ اللعبة.