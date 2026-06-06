حرارة الصيف تسمح بإدخال زجاجات المياه في مونديال 2026

تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي عن قرار الحظر الكلي الذي فرضه أخيرا، معلناً السماح للمشجعين بإدخال زجاجات المياه البلاستيكية المرنة والمغلقة إلى الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا.

جاء هذا التعديل الطارئ في مدونة قواعد السلوك في الملاعب مدفوعاً بضغوطات وانتقادات حادة من قبل روابط المشجعين، والمسؤولين المحليين في المدن المستضيفة، وعلماء المناخ والأطباء، الذين حذروا من مخاطر صحية جسيمة قد تتعرض لها الجماهير بسبب الجفاف والارتفاع القياسي المتوقع في درجات الحرارة والرطوبة خلال شهري يونيو ويوليو.

وأوضح هيمو شيرغي، كبير مسؤولي العمليات في مونديال 2026، القواعد الجديدة المنظمة للعملية، وقال "يُسمح لكل مشجع بإدخال زجاجة مياه واحدة فقط لا تتجاوز سعتها 590 مل (ما يعادل 20 أونصة)، وأن تكون العبوة مصنوعة من البلاستيك المرن الخفيف والمخصص للاستخدام المرة الواحدة، وأن تكون مغلقة بإحكام بختم المصنع الأصلي".

وأضاف "يظل الحظر الصارم سارياً على زجاجات المياه الصلبة القابلة لإعادة التعبئة، وعبوات "التامبلر" المعدنية أو الحرارية، والأكواب، والعلب المعدنية والجرار الزجاجية".

وكان "فيفا" قد أصدر قبل أيام تحديثاً يمنع تماماً إدخال أي نوع من زجاجات المياه، حتى الفارغة منها والتي كان مسموحاً بها في وقت سابق لملئها من محطات المياه المجانية داخل الملاعب.

وبرر الاتحاد الدولي هذا الحظر الأولي بالرغبة في حماية اللاعبين، والحكام، والجماهير من مخاطر الإصابات الناجمة عن احتمالية إلقاء تلك المقذوفات الصلبة داخل المدرجات أو نحو المستطيل الأخضر، إلا أن هذا القرار قوبل بموجة غضب عارمة؛ حيث وصفته بعض روابط المشجعين بأنه محاولة جديدة لجمع الأموال، وإجبار الجماهير على شراء المشروبات بأسعار مرتفعة من المتاجر الداخلية التابعة للشركات الراعية.

وتزامن هذا التراجع مع تقارير علمية صادرة عن مجموعات بحثية متخصصة في المناخ، أشارت إلى أن ما يقارب 26 مباراة من أصل 104 مباريات في البطولة ستُقام في ظروف مناخية قاسية، تتخطى فيها مقاييس الإجهاد الحراري حاجز الـ 26 درجة مئوية في مدن مثل ميامي وهيوستن ودالاس وأتلانتا، ما يجعل توفير مصادر ترطيب سريعة للجماهير مسألة حياة أو موت.

وطمأنت "فيفا" الجماهير بأن المدن المستضيفة ستوفر تدابير إضافية للتخفيف من حدة الحرارة خارج الملاعب وفي محيطها، تشمل محطات ترطيب ومراوح رذاذ وخيام تبريد، مؤكدة أن أسعار زجاجات المياه المبيعة بالداخل ستكون متوافقة مع الأسعار المعتادة للأحداث الأخرى المستضافة في تلك الملاعب.