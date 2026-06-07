نيويورك ونيوجيرسي تتصدران وجهات جماهير مونديال 2026 بـ1.2 مليون زائر متوقع

تربعت منطقتا نيويورك ونيوجيرسي على رأس قائمة المدن الـ16 المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 من حيث الطلب الجماهيري الدولي، وسط توقعات باستقبال أكثر من 1.2 مليون زائر خلال فترة البطولة، مدفوعة باستضافة المباراة النهائية وعدد من أبرز المواجهات المنتظرة في الحدث العالمي.

وأكدت اللجنة المنظمة في نيويورك ونيوجيرسي، في رد على استفسار صحفي، أن المنطقة تشهد أعلى مستويات الاهتمام من الجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها الوجهة الأكثر استهدافًا بين المدن المستضيفة للمونديال.

ويعود جانب كبير من هذا الإقبال إلى احتضان ملعب "ميتلايف" للمباراة النهائية في 19 يوليو 2026، إلى جانب استضافة ثماني مباريات توصف بأنها من بين الأكثر طلبًا جماهيريًا خلال البطولة.

وتشمل هذه المواجهات لقاءات مرتقبة مثل البرازيل والمغرب، وفرنسا والسنغال، والنرويج والسنغال، والإكوادور وألمانيا، وبنما وإنجلترا، إضافة إلى مباريات في الأدوار الإقصائية تشمل دور الـ32 ودور الـ16 إلى جانب المباراة النهائية.

وأكدت حاكمة ولاية نيويورك Kathy Hochul أن المنطقة أعدت خططًا متكاملة للتعامل مع التدفق المتوقع للزوار، مستفيدة من شبكة النقل الواسعة التي تضم ثلاثة مطارات دولية رئيسية وشبكات متطورة للقطارات والمواصلات العامة.

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وتُعد استضافة البطولة اختبارًا مهمًا لقدرة المدن الأمريكية على إدارة واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في العالم، خاصة مع توقعات بتسجيل مستويات قياسية في أعداد المشجعين القادمين من الخارج.

وفي ظل الطلب المرتفع على الإقامة، كشفت Airbnb في مسح اقتصادي نقلته وكالة رويترز أن المنصة استوعبت أكثر من 232 ألف ضيف داخل المدن المستضيفة، ما ساهم في تخفيف الضغط على القطاع الفندقي وتوفير خيارات إقامة إضافية للمشجعين.

ويعكس ذلك الدور المتنامي لمنصات الاقتصاد التشاركي في دعم استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، خصوصًا مع محدودية الطاقة الفندقية في بعض المدن خلال فترات الذروة.

مكسيكو سيتي.. أكبر مركز جذب في أمريكا اللاتينية

على الجانب الآخر، برزت Mexico City باعتبارها أبرز وجهة جماهيرية في أمريكا اللاتينية، بعدما منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA شرف استضافة المباراة الافتتاحية للبطولة.

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ومن المنتظر أن يحتضن ملعب Estadio Azteca المباراة الافتتاحية بسعة تتجاوز 87 ألف متفرج، ما يعزز مكانة العاصمة المكسيكية كواحدة من أهم محطات البطولة.

شركات الطيران تستعد لموجة الطلب

وسجلت شركات الطيران الأمريكية الكبرى أعلى مستويات الطلب على الرحلات المرتبطة بالمونديال، مستفيدة من دورها المحوري في الربط بين المدن الـ16 المستضيفة.

ووفق بيانات الحجوزات الصادرة عبر منصة Wego، أعلنت American Airlines إضافة نحو 27 ألف مقعد إضافي لتلبية الطلب المتوقع، فيما عززت كل من United Airlines وDelta Air Lines عملياتها على الخطوط المؤدية إلى المطارات الرئيسية المستضيفة للبطولة.

وكشف تقرير اقتصادي نشرته صحيفة Valor Econômico أن شركات الطيران في أمريكا اللاتينية تستعد لتدفقات جماهيرية كبيرة نحو الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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وأعلنت Avianca تشغيل أكثر من 3000 رحلة وتوفير نحو 600 ألف مقعد لنقل المشجعين من مختلف دول القارة، فيما رفعت GOL Linhas Aéreas سعتها التشغيلية إلى الولايات المتحدة بنسبة 71%.

شركات الخليج تستحوذ على الحصة الأكبر من الرحلات البعيدة

وفي أسواق الشرق الأوسط وآسيا، تشير البيانات إلى أن الخطوط الجوية القطرية، الشريك الجوي الرسمي للبطولة، استحوذت بالتعاون مع طيران الإمارات والخطوط السعودية على النصيب الأكبر من حزم السفر المتكاملة المتجهة إلى مطاري جون كينيدي في نيويورك ولوس أنجلوس.

وتتوقع مؤسسات متخصصة في قطاع الطيران استمرار الضغوط على أسعار التذاكر خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل ووقود الطائرات، بالتزامن مع تنامي الطلب العالمي على السفر المرتبط بأكبر بطولة كروية في العالم.