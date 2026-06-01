3 حراس مرمى الأغلى في كأس العالم 2026 بـ 40 مليون يورو لكل منهم





تم تصنيف كل من الحراس ديوغو كوستا من المنتخب البرتغالي، وبارت فيربورغن من هولندا، وخوان غارسيا من إسبانيا كأغلى حراس المرمى المشاركين في كأس العالم 2026، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 40 مليون يورو، وفقا لتصنيف موقع ترانسفير ماركت وذلك قبل نحو عشرة أيام من انطلاقة بطولة كأس العالم 2026 التي تنظمها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

غاب المصنف الأول عالميًا سابقًا، الحارس جيانلويجي دوناروما (45 مليون يورو)، عن البطولة تمامًا لأن منتخب إيطاليا فشل في التأهل، بعد خسارته مباراة فاصلة حاسمة في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمام البوسنة والهرسك.

يشمل حراس المرمى المشاركون في كأس العالم 2026 ديوغو كوستا البرتغال ويلعب لنادي بورتو 40 مليون يورو والثاني بارت فيربورغن هولندا ومحترف في فريق برايتون وهوف ألبيون 40 مليون يورو والثالث خوان غارسيا في صفوف منتخب إسبانيا ويحترف في نادي برشلونة 40 مليون يورو والرابع غريغور كوبيل يلعب في صفوف منتخب سويسرا ويحترف في نادي بوروسيا دورتموند (40 مليون يورو) - والحارس ديفيد رايا مع (إسبانيا) – ويحترف في أرسنال الإنجليزي (35 مليون يورو) - لوكاس شوفالييه مع منتخب (فرنسا) -ويحترف في صفوف باريس سان جيرمان (35 مليون يورو) – والحارس تيبو كورتوا مع (بلجيكا) ويحترف في صفوف ريال مدريد (35 مليون يورو) - ومايك ماينان مع منتخب (فرنسا) -ويحترف في صفوف إيه سي ميلان بـ (35 مليون يورو).