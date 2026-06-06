عمال أمريكيون يلوحون بإضراب قبل انطلاق كأس العالم

صوّت العمال في ملعب "صوفي" (SoFi Stadium) قرب لوس أنجلوس، يوم الجمعة، لصالح الإضراب للمطالبة برفع الأجور، قبل أسبوع من استضافة الملعب أولى مبارايات المنتخب الأمريكي لكرة القدم في كأس العالم.

حظي القرار بموافقة 96% من أعضاء نقابة "يونايت هير لوكال 11" (Unite Here Local 11) في الملعب، بحسب النقابة، بعد تعثر مفاوضات العقد مع شركة "ليجندز غلوبال" (Legends Global)، المتعاقد من الباطن المسؤول عن إدارة خدمات الطعام والمشروبات في الملعب. ويُتوقع استئناف المحادثات يوم الإثنين.

تمثل النقابة نحو 2000 عامل في مجال خدمات الأغذية، بينهم نُدُل وعمال غسل أطباق وطهاة وعمال منافذ البيع داخل الملعب. ولم ترد "ليجندز" فوراً على طلب للتعليق.

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يستضيف ملعب "صوفي"، مقر فريقي "لوس أنجلوس رامز" (Los Angeles Rams) و"لوس أنجلوس تشارجرز" (Los Angeles Chargers) في دوري كرة القدم الأمريكية الوطني، ثماني مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

تبدأ أسعار تذاكر مباراة 12 يونيو بين الولايات المتحدة وباراغواي من 2000 دولار. فيما تُقام المباراة التالية في 15 يونيو بين إيران ونيوزيلندا.

وطالب عمال ملعب "صوفي" أيضاً بضمانات تحول دون وصول سلطات الهجرة الأميركية إلى معلوماتهم الشخصية. وفي يونيو الماضي، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإرسال قوات فيدرالية إلى لوس أنجلوس لقمع احتجاجات اندلعت ضد مداهمات نفذها عملاء إدارة الهجرة والجمارك.

قال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، روبرت لونا، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، إن عملاء إدارة الهجرة والجمارك سيشاركون في تأمين الملاعب خلال المباريات.

قال لونا في مؤتمر صحفي عُقد في لوس أنجلوس في 1 يونيو: "أما فيما يتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة المدنية، فقد أبلغونا بأن ذلك تحديداً لن يحدث في أي من المباريات. فكل ذلك قابل للتغيير، لكنني أثق بأنهم يزودونني بالمعلومات الصحيحة، لأنه إذا بدأ هذا الأمر، فسنواجه مجموعة جديدة بالكامل من المشكلات".

تُعدّ لوس أنجلوس واحدة من 11 مدينة أميركية تستضيف مباريات البطولة، إلى جانب مباريات أخرى تُقام في ثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين، بدءاً من 11 يونيو.

تخوض المنتخبات الوطنية الـ48 ما مجموعه 104 مباريات، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في 19 يوليو على ملعب "ميتلايف" (MetLife Stadium) في نيوجيرسي.

وتشمل الفعاليات الكبرى الأخرى المرتقبة في ملعب "صوفي" بطولة "السوبر بول" لعام 2027، ومنافسات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية 2028.