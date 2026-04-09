مضيق هرمز يبقى مغلقا من الناحية العملية .. هل لغّمته إيران؟

تظهر أحدث بيانات منصة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة السفن وتحليل بيانات أسواق السلع أن حركة مرور السفن في مضيق هرمز ما زالت متوقفة من الناحية العملية في ظل محدودية كبيرة للغاية في عبور السفن منذ إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ما قاد أسعار النفط إلى معاودة الارتفاع فوق مستوى 100 دولار.

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض هاسيت قال لـشبكة "فوكس بيزنس" إن سفنا متفرّقة عبرت مضيق هرمز.

بيد أن تحليلا لبيانات من شركات متخصصة في تتبع السفن أظهر أن ناقلة نفط واحدة و5 سفن شحن بضائع جافة عبرت هرمز خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، رغم توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن إغلاق المضيق مجددا وتعطيل حركة ناقلات النفط ردا على الضربات التي شنتها إسرائيل على لبنان، والتي قالت طهران إنها تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار.

تظهر بيانات "بلومبرغ" استمرار تكدس السفن حول المضيق

الخارجية الإيرانية قالت اليوم إن تدخلا باكستانيا حال دون الرد على ما وصفته بانتهاك لوقف إطلاق النار أمس الأربعاء، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على بيروت وضاحيتها الجنوبية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة نحو ألف بحسب تقارير لبناني.

تصر الولايات المتحدة وإسرائيل على أن وقف إطلاق النار لا يشمل حزب الله اللبناني، الذي وجه ضربات إلى إسرائيل خلال الحرب في إيران دعما لطهران.

هل زرعت إيران ألغاما في هرمز؟

نشرت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية اليوم الخميس خريطة تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني زرع بعض الألغام في مضيق هرمز أثناء الحرب التي استمرت 40 يوما، بحسب ما نقلته عنها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن السفن المنتظرة لعبور المضيق تلقت رسائل تحذير بضرورة الحصول على إذن مسبق من إيران لعبور المياه.

منصة "كبلر" أشارت إلى أن عددا قليلا للغاية من السفن عبرت الممر المائي الدولي، وقالت إن بعض السفن عادت أدراجها، وهو ما وصفه البيت الأبيض بأنه أمر "غير مقبول".

سفينتان تعبران مضيق هرمز أمس الأربعاء: "بلومبرغ"

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر إيراني وصفته بالرفيع المستوى أن إيران لن تسمح بمرور أكثر من 15 سفينة يوميًا عبر المضيق بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وكالة "رويترز" نقلت عن ​دبلوماسيين أوروبيين أن الأمين العام ‌لحلف ‌شمال ​الأطلسي ‌"الناتو" مارك ⁠روته ​أبلغ بعض ⁠الدول بأن الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ‌ترمب ‌يسعى للحصول على ‌التزامات فعلية خلال الأيام ‌القليلة المقبلة للمساعدة ⁠في تأمين ⁠المضيق.

النفط يعاود الارتفاع مجددا

عاودت أسعار النفط الارتفاع لتتجاوز من جديد 100 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم، وسط شكوك بشأن إمكانية صمود وقف إطلاق النار الهش ومع استمرار تعطل الحركة في مضيقق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو خُمس إمدادت النفط العالمية.

وعلى الرغم من تقليص المكاسب في وقت لاحق اليوم، ظلت أسعار الخام بالقرب من مستوى 100 دولار، بارتفاع تجاوز 5% بحلول الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش.

العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجلت 99.54 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ 5.5%، في حين زادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 3.5% إلى 98 دولارا للبرميل.

مسار ناقلتي نفط صينيتين محملتين بالخام قرب "هرمز" يوم الأربعاء: "بلومبرغ"

كان الخامان القياسيان انخفضا دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية، وسجل الخام الأمريكي أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، عندما أثار الإعلان عن هدنة الأسبوعين حالة تفاؤل بين النتعاملين بأن يؤدي وقف إطلاق النار إلى فتح المضيق.

محللون أشاروا إلى أن المتعاملين مترددون في استبعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية بشكل كامل في ظل غياب الوضوح بشأن ما قد تعنيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لتدفقات النفط.

أولى هفالباي، المحلل لدى "إس.إي.بي" للأبحاث قال: "يمكن إجراء مفاوضات سلام بين مختلف الأطراف.. لكن ما دام المضيق لا ⁠يزود المنطقة بمزيد من النفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال، ‌فلن تنخفض أسعار الطاقة"، بحسب ما نقلته عنه "رويترز".

بنك "جولدمان ساكس" خفّض توقعاته لأسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري، متوقعا أن يبلغ سعر خام برنت 90 دولارا والخام الأمريكي 87 دولارا للبرميل.