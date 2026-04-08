ترمب يتفاوض مع إيران ويتعهد برسوم 50% على من يزودها بالسلاح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إنه اتفق مع إيران على عديد من النقاط الـ 15 التي طرحتها الولايات المتحدة، بينما ما زالت تتفاوض معها على الرسوم والعقوبات.

ترمب أكد أنه لا استثناءات ولا إعفاءات من تشديد الرسوم على أي دولة تزود إيران بأسلحة، فيما تعهد برسوم جمركية نسبتها 50% على أي دولة تقدم على هذا الأمر.

في حين اعتبر أن إيران مرت بـ "تغيير نظام مثمر للغاية"، فقد ذكر أن الولايات المتحدة ستعمل من كثب مع طهران وأكد أنه لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم.

وقال: "ستقوم الولايات المتحدة، بالتعاون مع إيران، باستخراج وإزالة كل الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض، وهي الآن، كما كانت دائماً، تحت مراقبة صارمة للغاية بواسطة الأقمار الصناعية".

أضاف: "لم يتم المساس بأي شيء منذ تاريخ الهجوم. نحن نتحدث، وسنواصل التحدث، مع إيران بشأن تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات. وقد تم الاتفاق بالفعل على عديد من النقاط الخمس عشرة".

كان ترمب قد أعلن وقف إطلاق النار قبل أقل من ساعتين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادت النفط العالمية، أو مواجهة هجمات مدمرة على بنيتها التحتية المدنية، وقال في منشور على منصة "تروث سوشال" إن طهران وافقت على "الفتح الكامل والفوري" للمضيق.

وقال قادة أوروبيون اليوم في تعليق على الهدنة بين أمريكا وإيران إن حكومات بلدانهم ستسهم في ضمان حرية الملاحة في المضيق وتدعم الجهود الدبلوماسية عبر اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، بهدف التفاوض على إنهاء سريع ودائم للحرب خلال الأيام المقبلة.

باكستان، التي توسطت للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قالت بدورها إن طهران أكدت مشاركتها في محادثات سلام مع واشنطن في إسلام آباد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عقب اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.