النفط دون 100 دولار مع توصل واشنطن وطهران لاتفاق مؤقت

هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بعدما اتفقت أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، حيث يتوقع أن توقف واشنطن الحملة العسكرية مقابل إعادة طهران فتح مضيق هرمز.

خام "برنت" تراجع 16% قبل أن يتداول قرب 95 دولارا للبرميل، فيما هبط خام "تكساس" بأكبر وتيرة له في 6 سنوات مسجلا 96 دولارا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن وقف إطلاق النار مشروط بإعادة إيران فتح مضيق هرمز، وسيسمح بأن "يتم استكمال الاتفاق وإبرامه".

قبلت إيران مقترح باكستان لوقف إطلاق النار، وأضافت أن المرور الآمن عبر المضيق سيكون ممكنا بالتنسيق مع قواتها لمدة أسبوعين، بحسب وزير الخارجية عباس عراقجي، كما وافقت إسرائيل أيضا على وقف القتال.

تتضمن الخطة الحالية السماح لإيران وعمان بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤول إقليمي.

المفاوضات تنطلق الجمعة في باكستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة "إكس"، إن وفود أمريكا وإيران مدعوة للاجتماع في إسلام آباد يوم الجمعة، لمواصلة التفاوض من أجل "اتفاق حاسم لتسوية جميع النزاعات".

رئيس وكبير الاقتصاديين في "بريستيج إيكونوميكس" جيسون شينكر قال "سيحتاج الأمر إلى شيء استثنائي حقا لكي نعود إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل"، مضيفا "أي خلل أو خطأ في هذه المحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار، قد يعيد الأسعار بسرعة كبيرة إلى ما فوق 100 دولار".

كما تراجعت أسعار المنتجات المكررة، إذ هبطت العقود الآجلة القياسية للديزل الأوروبي بنسبة وصلت إلى 23%، وهو أكبر انخفاض لها في أكثر من أربع سنوات. وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بخام "مربان"، الخام الرئيسي في أبوظبي، بنسبة 19%، وهو أكبر انخفاض منذ إطلاق العقد في عام 2021.

أزمة هرمز تحدث اضطرابات في الأسواق

أدى الإغلاق شبه الكامل لهذا الممر الحيوي الذي يمر عبره عادة خمس النفط والغاز في العالم، إلى اضطراب أسواق الطاقة، مع بقاء خام "تكساس" مرتفعا بأكثر من 40% منذ بدء الصراع في نهاية فبراير.

تشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن تقليص الشحنات سيؤدي إلى توقف إنتاج أكثر من 9 ملايين برميل يومياً من النفط من كبار المنتجين في الشرق الأوسط خلال شهر أبريل.

المحلل في "إي تورو" جوش غيلبرت قال "كانت هذه سوقا تعاني من نقص الأخبار الجيدة"، مضيفا "شهدنا موجة بيع فورية في الخام، مع تراجعه 16% إلى ما دون 100 دولار، مع تسعير الأسواق لاحتمال إعادة فتح مضيق هرمز".

غيلبرت أضاف "هذا يوضح مقدار المخاطر الجيوسياسية التي كانت مدمجة في أسعار الخام، ومدى سرعة تفككها عندما يكون هناك مسار موثوق لخفض التصعيد".

ارتفاع في أحجام التداولات

شهدت أحجام التداولات ارتفاعا ملحوظا مع انخفاض حدة التصعيد، إذ تم تداول 240 ألف عقد من خام "برنت" خلال الساعة الأولى من بداية تداول المؤشر العالمي، في حين أن الجلسة العادية قد تشهد تداول بضعة آلاف فقط من العقود خلال الفترة نفسها.

لا يزال المتداولون الفعليون حذرين رغم وقف إطلاق النار، وينتظرون إشارات أوضح على استمراره، قبل السعي لشراء شحنات من الخليج. وفي الوقت نفسه، قال مالكو السفن إنهم بحاجة إلى رؤية السفن تغادر المنطقة بأمان، قبل إرسال ناقلات لتحميل الإمدادات، وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 800 سفينة عالقة بسبب الحرب.

المحلل في "كومنولث بنك أوف أستراليا" فيفيك دار قال "يمكن أن تنخفض أسعار النفط أكثر مع تقديم تفاصيل رئيسية عن اتفاق وقف إطلاق النار إلى السوق"، مضيفا "سيتم مراقبة مدى تصعيد إيران لموقفها عن كثب، وقد يحد ذلك من مزيد من الانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط".

جاء إعلان ترمب وقف إطلاق النار قبل 90 دقيقة من المهلة الأصلية التي حددها لإيران لإعادة فتح المضيق أو مواجهة قصف واسع، وشهدت الفترة التي سبقت ذلك تصعيدا عسكريا وتهديدات متزايدة الحدة من أمريكا موجهة إلى إيران، بما في ذلك منشور قال فيه إن "حضارة كاملة ستموت الليلة".

في وقت سابق من اليوم، استهدفت القوات الأميركية مواقع في جزيرة خرج الإيرانية مشابهة لتلك التي ضُربت في جولة هجمات الشهر الماضي، لكنها لم تستهدف البنية التحتية للطاقة، بحسب مسؤولين أميركيين.