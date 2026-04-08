بعد الهدنة مع إيران.. الطاقة والدولار يتراجعان والأسهم تقفز

في أول أيام التداول بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقفا لإطلاق النار مدته أسبوعين مع إيران، شهدت الأسواق العالمية تباينا في الأداء، مع حدة في اتجاهات بعض الأسواق ارتفاعا وهبوطا.

بينما سجلت أسواق الطاقة تراجعات حادة، مع انتعاش آمال عودة الإمدادات التي توقفت جراء الحرب وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، انتعشت أسواق أسهم الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وسجلت بعض الأسواق ارتفاعا حادا.

كان ترمب قد أعلن وقف إطلاق النار قبل أقل من ساعتين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح المضيق أو مواجهة هجمات مدمرة على بنيتها التحتية المدنية، وقال في منشور على منصة "تروث سوشال" إن طهران وافقت على "الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد بدوره أن طهران ستسمح بمرور آمن لمدة أسبوعين عبر الممر المائي الحيوي.

لكن بعيداً عن الارتياح الفوري، ما زال المستثمرون يترقبون ما إذا كانت الهدنة ستمهد الطريق لحل دائم يحقق السلام في منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل واحدا من أهم شرايين الاقتصاد في العالم، خاصة في ما يتعلق بإمدادات الطاقة.

تشير تقارير إلى أن الخطة ذات النقاط العشر التي اقترحتها إيران لإنهاء الحرب تتضمن عدة نقاط خلافية سبق أن وصفتها واشنطن بأنها غير قابلة للتطبيق.

ارتفاعات جماعية في أسواق الأسهم لكن قطاع الطاقة يخسر

سجلت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات جماعية في أول يوم تداول بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث ربح المؤشر "تاسي" السعودي 1.6 % وارتفع مؤشر الكويت الأول 1.7 % بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش (10:30 بتوقيت السعودية).

سوق دبي ارتفعت بأعلى نسبة في نحو 10 سنوات، والتي بلغت 8.5%، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 6.2 %، في حين ربحت سوق أبوظبي 3.3 % خلال التعاملات.

الأسهم البحرينية حققت كذلك مكاسب بلغت 1.1%، فيما ربحت السوق القطرية 3.3% والسوق العُمانية 0.1%، لتكون بذلك أقل الرابحين في تعاملات اليوم.

في أوروبا، قفزت بأكثر من 3% مع تعزز الآمال في استئناف تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريبا، حيث صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي ارتفع 3.88%، متجها إلى تسجيل أفضل أداء خلال عام إذا استمر الزخم الحالي.

المؤشر "داكس" الألماني قفز 4.9%، بينما صعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني" 2.3%، فيما ارتفعت القطاعات المرتبطة بالسفر والصناعة والبنوك بنسبة تراوح بين 5-7%، حيث يُنظر إليها عادةً على أنها المستفيد الرئيسي من انخفاض تكاليف الطاقة وعوائد السندات.

أسواق الأسهم الآسيوية سجلت كذلك ارتفاعات حادة، حيث صعد المؤشر "نيكاي 225" الياباني 5.39%، فيما زاد مؤشر بورصة هونج كونج الرئيسي بنسبة 2.9% بنهاية التعاملات اليوم.

في مؤشرات ما قبل الافتتاح للأسهم الأمريكية، سجل المؤشر داو جونز ارتفاعا بلغ 2.3%، وزاد المؤشر "إس آند بي 500" 2.5%، في حين صعد المؤشر "ناسداك 100" 3.3%

آمال عودة الإمدادات تهدئ أسعار الطاقة

في أسواق الطاقة، سجلت أسعار النفط والغاز هبوطا تجاوز 15% مع انتعاش آمال عودة تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية في أعقاب وقف إطلاق النار، حيث تراجعت أسعار الخام دون مستوى 100 دولار للبرميل، وهبط الغاز الأوروبي بنسبة 16.5% في تعاملات اليوم.

بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش كانت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 13.6% إلى 94.3 دولار للبرميل، في حين هوى سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15.4% إلى 95.6 دولار للبرميل.

كانت أسعار الخام قد سجلت مستويات قياسية خلال الحرب. وكان أعلى مستوى لخام برنت 112.12 دولار للبرميل في 19 مارس الماضي، في حين بلغ أعلى سعر للخام الأمريكي 117.63 دولار أمس الثلاثاء.

المعادن

تباين أداء المعادن في تعاملات اليوم، حيث ربحت المعادن النفيسة مع تراجع مؤشر الدولار، في حن سجلت بقية المعادن انخفاضات، باستثناء الألمنيوم.

الذهب ارتفع 2.4%، بينما قفزت الفضة 5.7% حلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.

خام الحديد سجل انخفاضا تجاوز 1%، في حين انخفض النحاس 0.38%، في الوقت الذي ارتفع فيه الألمنيوم بهامش بسيط بلغ 0.19%، لينضم إلى قائمة المعادن الرابحة.

الدولار يتراجع واليوان يتفوق

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، انخفاضا بلغ 1.1%، قبل إن يقلص خسائره إلى 0.65 خلال تعاملات اليوم.

بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، كان الدولار منخفضا 0.8% أمام الين الياباني، بينما تراجع 0.78% أمام اليورو ونحو 1% أمام الجنيه الإسترليني.

اليوان الصيني سجّل أعلى مستوى له في 3 سنوات، بعدما ارتفع إلى 6.8287 مقابل الدولار، مع تعزيز وقف إطلاق النار شهية المخاطرة والأثر السلبي على العملة الأمريكية.

زادت العملة الصينية بنسبة 2.2% مقابل الدولار هذا العام، متفوقة على نظرائها في آسيا، مع بروز الأصول الصينية كملاذات بعد اندلاع الصراع في إيران.

سجلت بيتكوين أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، بعدما قفزت أكبر عملة مشفرة 4.9% إلى 72738 دولاراً. لكنها قلصت مكاسبها لتتداول عند 71300 دولار بحلول الظهر بتوقيت سنغافورة، بارتفاع نسبته 3%.

العملات المشفرة الأصغر سجلت مكاسب كبيرة، إذ ارتفعت "إيثريوم" بنسبة وصلت إلى 7.4% عند 2273 دولاراً.