ترمب ينذر طهران قبيل انتهاء المهلة مع استهداف بنى تحتية إيرانية

عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء توجيه إنذاراته إلى طهران قبيل انتهاء مهلة أخيرة كان قد منحها للتوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة الدولية، فق الوقت الذي تداولت فيه وسائل إعلام عالمية أنباء عن استهداف جسور وطرق سريعة في أنحاء إيران.

ترمب قال عبر منصة "تروث" إن "حضارة بأكملها ستزول الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح".

أضاف: "الآن وقد تحقق التغيير الكامل والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفًا، ربما يمكن أن يحدث شيء رائع وثوري، من يدري؟".

استهداف بنى تحتية في إيران

في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الليلة سنكتشف عن "واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد" وتحدث عن "47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت" في إيران، نقلت وكالة "رويترز" عن إعلام إيرانيأن مسؤولا محليا كشف عن استهداف أحد جسور السكك الحديدية في إقليم زنجان الواقع شمال غرب إيران.

وسائل إعلام دولية تحدثت عن سماع دوي انفجارات عنيفة في جزيرة خارك، التي يُصدّر منها النفط الإيراني وتمثل أهمية بالغة بالنسبة للبلاد.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية أن عدة مواقع بنية تحتية في أنحاء إيران تعرضت لهجمات منفصلة اليوم.

أشارت الشبكة إلى استهداف جسر يحيى أباد للسكك الحديدية في مدينة كاشان وسط إيران.

كذلك، أُغلق طريق سريع رئيسي في شمال إيران يربط مدينة تبريز الرئيسية بطهران عبر زنجان، بعد استهدافه على بُعد حوالى 90 كيلومترا من تبريز.

أُلغيت جميع رحلات القطارات من وإلى مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، اليوم عقب تحذير إسرائيلي من استخدام خطوط السكك الحديد.

خطوط كهرباء تتعرض لهجمات

وأفادت وسائل إعلام بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينتي كرج وفردس الواقعتين قرب طهران، بعد أن تسببت ضربات جوية في تعطيل خطوط نقل الطاقة ومحطة فرعية.

الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أنه نفذ موجة واسعة من الضربات استهدفت "مواقع بنى تحتية"، بدون تحديد طبيعة هذه المواقع.

وكان ترمب هدّد إيران بتدمير الجسور ومحطات الكهرباء مع انتهاء المهلة المحدّدة لها لفتح مضيق هرمز بحلول منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت جرينتش.

كانت باكستان أرسلت خطة لإيران والولايات المتحدة لإنهاء أعمال القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، وفقا لما نقلته "رويترز" أمس الاثتين عن مصدر وصفته بالمطلع.

أعدت باكستان إطارا لإنهاء الأعمال القتالية يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.