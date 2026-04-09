"جولدمان ساكس": برنت قد يظل فوق 100 دولار حال إغلاق هرمز شهراً آخر

يتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يتجاوز متوسط سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل خلال عام 2026 إذا استمر إغلاق مضيق هرمز شهراً إضافياً.

أوضح محللون، من بينهم دان سترويفن، في مذكرة عقب بدء هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، أن "الوضع لا يزال متقلباً"، لافتين إلى تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس التي وصف فيها الهدنة بأنها هشة.، وسط توقعات بأن المخاطر المحيطة تميل إلى الاتجاه الصعودي".

تبقى سوق النفط متمحورة حول تطورات مضيق هرمز، الذي ظل مغلقاً إلى حد كبير منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في فبراير، والذي أشعل فتيل الحرب. ورغم إعلان طهران وواشنطن وقف القتال مؤقتاً مقابل إعادة فتح المضيق، فإن الغموض لا يزال يكتنف بنود الاتفاق.

في الوقت الراهن، يفترض السيناريو الأساسي لدى "غولدمان ساكس" تحسن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، على أن يتبعه تعافٍ تدريجي لصادرات الخليج العربي خلال شهر، لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب. ووفقاً لهذا السيناريو، يُرجح أن يسجل متوسط سعر خام برنت 82 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، و80 دولاراً في الربع الرابع.

أما في السيناريو السلبي الذي يتبناه البنك، والذي يتضمن "تأجيل" إعادة فتح المضيق لمدة شهر، فيتوقع المحللون أن يتجاوز متوسط سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من العام.

وفي حال طال أمد الإغلاق، بالتزامن مع فقدان جزء من الإنتاج الإقليمي، ترتفع التوقعات إلى مستويات أعلى، إذ يُرجح أن يصل سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل في الربع الثالث و115 دولاراً في الربع الرابع.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن فتح مضيق هرمز وضمان أمنه "تم الاتفاق عليه منذ وقت طويل"، محذراً من استئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال عدم الالتزام الكامل بالاتفاق.

مسارات آمنة جديدة في مضيق هرمز

في المقابل، أعلنت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية تخصيص مسارين آمنين لعبور السفن الداخلة إلى مضيق هرمز والخارجة منه، بحسب ما أوردته وكالة "نور نيوز" الحكومية. وأشارت الوكالة إلى أن المسار الملاحي المعدل يتمحور حول جزيرة لارك، الواقعة على بُعد نحو 30 كيلومتراً (19 ميلاً) من الساحل الإيراني قبالة بندر عباس.

يمثل مضيق هرمز، الذي تقع إيران إلى شماله، حلقة وصل بين الخليج العربي والأسواق العالمية، كما يُعد ممراً حيوياً لتدفقات الطاقة، إذ تمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في أوقات السلم.

وبلغ سعر خام برنت مؤخراً نحو 98 دولاراً للبرميل، بعد تراجعه بنسبة 13% يوم الأربعاء عقب إعلان الهدنة، فيما ارتفعت العقود المستقبلية إلى 119.50 دولاراً خلال الأزمة.