الأربعاء, 29 يوليو 2026|13 صَفَر 1448
الاقتصادية
الأخبار

أدانت السعودية بأشد العبارات اليوم الاثنين ما ورد على لسان ما يسمى المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية من اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني الشقيق، إلى جانب تهديدات حظر الملاحة البحرية على المملكة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

وأكدت الوزارة أن الرياض عملت خلال السنوات الماضية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، عبر استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

السعودية تقدم دعما عاجلا لليمن بمشتقات نفطية قيمتها 150 مليون دولار

أعلنت السعودية، عبر سفيرها لدى اليمن والمشرف على البرنامج...

Wed, 27 2026

300 سفينة لدعم اليمن في النصف الأول

وأوضح البيان السعودي أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يقضي بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول مليشيا الحوثي إدخالها إلى اليمن.

وزير الدفاع اليمني طاهر علي عيضة العقيلي يلقي البيان

القوات اليمنية تستهدف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية

استهدفت القوات المسلحة اليمنية مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة...

Mon, 13 2026

مسؤولية الحوثيين عن تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية

ذكرت السعودية بسجل مليشيا الحوثي في استهداف الشعب اليمني والبنية التحتية، مشيرة إلى الهجوم على مطار عدن في 30 ديسمبر 2020، واستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن في 21 أكتوبر 2022، وهو ما أدى إلى تعطيل صادرات النفط التي تمثل نحو 60% من إيرادات الحكومة اليمنية، ما انعكس على قدرتها على صرف الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.

وأضافت أن المليشيا صادرت 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية بعد نقلها الحجاج اليمنيين من جدة إلى مطار صنعاء، كما رفضت جميع المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات المدنية، بما في ذلك المبادرة الأردنية، رغم موافقة الحكومة اليمنية عليها، معتبرة أن الممارسات أسهمت في تعميق معاناة المواطنين، إلى جانب استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر والانتهاكات الإنسانية المستمرة بحق المدنيين.

وأكدت المملكة أن الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ظلت مفتوحة أمام دخول السلع والمواد الغذائية والدواء والمشتقات النفطية، وأن مطار صنعاء كان يعمل للرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، مشددة على أن ما تروج له المليشيا بشأن وجود حصار لا يستند إلى الوقائع.

السعودية ترحب بمبادرة أردنية لتسيير رحلات بين عمّان وصنعاء

رحبت السعودية  بمبادرة أردنية لتسيير رحلات تجارية منتظمة بين...

Sat, 18 2026

دعم السلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن

جددت وزارة الخارجية السعودية تأكيدها أن موقف السعودية يركز على إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى دعمها المستمر للجهود الأممية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، في حين امتنعت مليشيا الحوثي الإرهابية عن إعلان قبولها، وانخرطت في صراعات إقليمية ضاعفت من معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

السعودية تدعم موازنة اليمن بـ 224 مليون ريال

قدمت السعودية دعما بأكثر من 224 مليون ريال لليمن، كمساعدة لسد عجز...

Fri, 19 2026

مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

طالبت السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

السعودية تدعم ترميم 620 مسكنا للأسر اليمنية محدودة الدخل

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع برنامج...

Mon, 18 2026

تأكيد استمرار دعم الشعب اليمني

أكدت وزارة الخارجية استمرار السعودية في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في اليمن.

عبد ربه منصور هادي .. حارس الشرعية الذي اختار السعودية

في اللحظة التي حبس فيها العالم أنفاسه ودوى هدير محركات طائرات...

Tue, 02 2026

رفض المليشيا الإرهابية لجميع المبادرات

يؤكد رفض المليشيا الحوثية الإرهابية للمبادرات التي قدمتها الحكومة الشرعية لتخفيف معاناة الشعب أن مطالباتها بفك ما يسمى بالحصار لم تكن سوى جزء من خطابها الذي يهدف للزج بشعب اليمن في مغامرات لا تخدم سوى مشاريع خارجية، بدلاً من الانخراط في خطوات مسؤولة تعزز فرص السلام.

كما رفضت المليشيا الإرهابية مبادرات فتح مطار صنعاء بما يكفل تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين عبر تشغيل الرحلات المنتظمة بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان أسوة بماهو معمول به في بقية المطارات اليمنية الواقعة تحت إدارة الدولة، لكن المليشيا أصرت على تعطيل الناقل الوطني، في خطوة استهدفت خنق وحصار الشعب ومفاقمة معاناته.

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اليمنالسعوديةالإرهابالشرق الأوسطمبادرة
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