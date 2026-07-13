استهدفت القوات المسلحة اليمنية مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، بحسب ما أعلنته في بيان متلفز اليوم الاثنين.

دعا الجيش اليمني المواطنين إلى الابتعاد عن المطار ومحيطه، مطالبة بإخلائه.

وأقر مجلس الوزراء اليمني تشكيل فريق حكومي لإدارة الازمة وتنسيق الجهود العسكرية والسياسية.

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني أبدى يوم الجمعة الماضي استعدادا تاما لاستئناف الناقل الوطني إلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد اجتماع استثنائي.

الاجتماع ناقش طلبا مقدما من إيران عبر قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتسيير رحلة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية من طهران إلى صنعاء، لإعادة عناصر حوثية سبق نقلها من مطار صنعاء في 3 يوليو الجاري.

كان اليمن اعتبر تسيير تلك الرحلة حينها انتهاكا لسيادة اليمن وتحديا "سافرا" للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وزير الدفاع اليمني طاهر علي عيضة العقيلي يلقي البيان القوات المسلحة اليمنية

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مجلس الرئاسة اليمني استعرض خلال ذلك الاجتماع مبادرات حكومية لضمان استمرار الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية، النقل الوطني، وفي مقدمتها تشغيل الرحلات المنتظمة بين صنعاء والعاصمة الأردنية.

وقال إن الخطوط الجوية اليمنية "على أتم الاستعداد لاستئناف تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، وإلى أي وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها، متى ما توفرت الضمانات الكفيلة بحماية الطائرات وأطقمها، وعدم التعرض لها أو التدخل في شؤون الشركة وعملياتها الملاحية"، بحسب الوكالة.

أعمدة الدخان تتصاعد بعد قصف المدرج : "رويترز" __2026-07-13T112720Z_1396340731_RC2YCMA3X1QQ_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-YEMEN-AIRPORT-1783942238

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ناقش المجلس كذلك إمكانية إعادة العناصر الحوثية عبر طائرة يتم استئجارها بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية "باعتبارها الناقل الوطني الوحيد، بدلاً من الاعتماد على شركة طيران أجنبية تخدم مصالح المليشيات الحوثية ومن يقف خلفها".

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