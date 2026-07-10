أبدى مجلس القيادة الرئاسي استعدادا تاما لاستئناف الناقل الوطني إلى العاصمة الأردنية عمّان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الجمعة.

كان المجلس قد عقد اجتماعاً استثنائياً، ناقش خلاله طلبا مقدما من إيران عبر قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتسيير رحلة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية من طهران إلى صنعاء، لإعادة عناصر حوثية سبق نقلها من مطار صنعاء في 3 يوليو الجاري.

كان اليمن اعتبر تسيير تلك الرحلة حينها انتهاكا لسيادة اليمن وتحديا "سافرا" للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

المجلس الرئاسي اليمني

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مجلس الرئاسة اليمني استعرض خلال اجتماع اليوم مبادرات حكومية لضمان استمرار الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية، النقل الوطني، وفي مقدمتها تشغيل الرحلات المنتظمة بين صنعاء والعاصمة الأردنية.

وقال إن الخطوط الجوية اليمنية "على أتم الاستعداد لاستئناف تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، وإلى أي وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها، متى ما توفرت الضمانات الكفيلة بحماية الطائرات وأطقمها، وعدم التعرض لها أو التدخل في شؤون الشركة وعملياتها الملاحية"، بحسب الوكالة.

مطار صنعاء الدولي

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ناقش المجلس كذلك إمكانية إعادة العناصر الحوثية عبر طائرة يتم استئجارها بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية "باعتبارها الناقل الوطني الوحيد، بدلاً من الاعتماد على شركة طيران أجنبية تخدم مصالح المليشيات الحوثية ومن يقف خلفها".