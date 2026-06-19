السعودية تدعم موازنة اليمن بـ 224 مليون ريال

قدمت السعودية دعما بأكثر من 224 مليون ريال لليمن، كمساعدة لسد عجز موازنة الحكومة اليمنية وتغطية رواتب موظفي الدولة، وفقا لما أعلنه اليوم الجمعة محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن.

آل جابر، وهو أيضا المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أكد أن هذا الدعم، الذي قدمته المملكة بتوجيهات من القيادة السعودية وبمتابعة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، سيسهم في انتظام التدفقات المالية للحكومة، وتوفير العملة الصعبة وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني، ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.

في يناير الماضي، أعلن وزير الدفاع السعودي دعما تنمويا لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال، شمل 28 مشروعًا ومبادرة تنموية نوعية في عدد من القطاعات الأساسية في مختلف المحافظات.

وفي الشهر التالي، حصل اليمن على دعم سعودي بقيمة بقيمة 1.3 مليار ريال لتعزيز الموازنة، وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، ما أسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقليل حدة الفقر والحد من التذبذب في الدخل الشهري.

شهد مايو الماضي تقديم المملكة دعما بقيمة 150 مليون دولار من المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.

سبق أن قدمت السعودي منحة مشابهة من المشتقات النفطية بقيمة 81.2 مليون دولار هذا العام.

خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حصل اليمن على منح مشتقات نفطية بقيمة وصلت إلى 802 مليون دولار.

في 2018، حصل اليمن على منحة مشتقات سعودية بقيمة 180 مليون دولار.

وفي 2021 بلغت قيمة منحة مشتقات نفطية قدمتها السعودية إلى اليمن 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في 2022 بقيمة 200 مليون دولار.

تستهدف السعودية تعزيز استقرار الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة في اليمن، عبر دعم قطاع الطاقة الذي يمثل ركيزة أساسية لاستمرار الأنشطة الاقتصادية والخدمية والإنسانية.

كما يدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن من خلال منح المشتقات النفطية.