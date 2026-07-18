رحبت السعودية بمبادرة أردنية لتسيير رحلات تجارية منتظمة بين العاصمة الأردنية عمّان وصنعاء في اليمن.

وزارة الخارجية السعودية قالت في بيان إن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأردنية تُسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتيسير حركة المدنيين.

السعودية رحبت كذلك بموافقة الحكومة اليمنية على المبادرة "باعتبارها خطوة إيجابية تظهر حرصها على تسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين اليمنيين وتدعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية".

الحكومة اليمنية كانت قد رحبت يوم الجمعة بالمبادرة الأردنية وأكدت التزامها بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرة.

اقرأ أيضا: الأردن يعتزم استئناف الرحلات إلى صنعاء وحكومة اليمن ترحب

أكدت حكومة اليمن كذلك أن المبادرة "تنسجم بصورة كاملة مع المبادرات التي سبق أن طرحتها الدولة اليمنية لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الناقل الوطني، الخطوط الجوية اليمنية، إلى أي وجهه يتم الاتفاق عليها، وبما يكفل خدمة جميع المواطنين دون تمييز، ويحفظ سيادة البلاد، واحترام القوانين الوطنية، وقواعد القانون الدولي".

دعوة للتفاعل الإيجابي

دعا بيان الخارجية السعودية جماعة الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة "بدلا من تكرار أخطائهم السابقة التي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني الشقيق والتوقف عن أي ممارسات أو إجراءات تصعيدية تجر اليمن وشعبه الشقيق لمزيد من المعاناة".

اقرأ أيضا: اليمن يبدي استعدادا لاستئناف الناقل الوطني رحلاته إلى عمّان

الحكومة اليمنية أكدت في بيان اليوم أن جماعة الحوثي "كانت وراء إعاقة وإجهاض كافة المبادرات لتشغيل الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية اليمنية"، بحسب الوكالة اليمنية.

جددت السعودية كذلك دعمها لكل المبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن "بما يحفظ سيادته ويحقق تطلعات شعبه".