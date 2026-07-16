قيمة الصفقة تبلغ 14.6 مليار دولار

استحوذت "أوبر تكنولوجيز" (Uber Technologies) على مجموعة "دليفري هيرو" "Delivery Hero" الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 12.7 مليار يورو (نحو 14.6 مليار دولار)، لتعيد رسم خريطة المنافسة في قطاع توصيل الطعام والتجارة السريعة عالميا.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" جاء الاستحواذ في وقت برزت فيه السعودية كأحد أهم الأصول التشغيلية للمجموعة، بعدما سجلت أعلى معدل اشتراكات بين جميع أسواقها.

تمت الصفقة مقابل 41.5 يورو للسهم، لتجمع بين أعمال النقل وتوصيل الطعام والتجارة السريعة ضمن منصة تعمل في 99 دولة، بإجمالي قيمة طلبات يبلغ 236 مليار دولار وفق بيانات 2025، ما يعزز مكانة Uber كأحد أكبر اللاعبين العالميين في الاقتصاد الرقمي.

جاء الاستحواذ بعد نتائج تشغيلية قوية حققتها "دليفري هيرو" خلال الربع الأول من 2026، إذ ارتفع إجمالي قيمة الطلبات بنسبة 8.8% على أساس سنوي ليبلغ 12.5 مليار يورو.

في المقابل، نمت إيرادات قطاعات المجموعة بنسبة 17.8% لتصل إلى 3.73 مليار يورو.

كما ارتفعت قيمة طلبات التجارة السريعة بنسبة 30% إلى 2.2 مليار يورو، لترفع مساهمتها إلى 18% من إجمالي قيمة الطلبات.

أكدت الشركة مستهدفها لتحقيق أرباح تشغيلية معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 910-960 مليون يورو خلال 2026، مع توقع تجاوز التدفقات النقدية الحرة مستوى 200 مليون يورو.

منصات التوصيل تستحوذ على 40% من إجمالي المبيعات عمولات تطبيقات التوصيل تتجاوز المتوسط العالمي

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تكشف نتائج الشركة أن السعودية أصبحت من أبرز محركات أعمال "دليفري هيرو"، بعدما سجلت أعلى معدل اشتراكات بين جميع أسواق المجموعة.

أوضحت الشركة أن 61% من إجمالي قيمة الطلبات في السعودية جاءت من عملاء مشتركين في برامج الاشتراك، وهي أعلى نسبة على مستوى المجموعة، في وقت ارتفع فيه إجمالي قيمة الطلبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 16.1% على أساس سنوي، مدفوعا بالنمو القوي لتطبيقي هنقرستيشن وطلبات.

لا تعني نسبة 61% أن هذه النسبة من العملاء مشتركون، وإنما أن العملاء المشتركين يولدون 61% من إجمالي قيمة الطلبات، وهو أحد أهم مؤشرات جودة الإيرادات لدى شركات الاقتصاد الرقمي، لارتباطه بارتفاع تكرار الطلبات وتحسن ولاء العملاء واستقرار الإيرادات.

منصات التوصيل تستحوذ على 40% من إجمالي المبيعات منصات التوصيل تستحوذ ععلى 40

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المنافسة في السعودية

تأتي الصفقة في وقت تشهد فيه السوق السعودية منافسة متصاعدة بين تطبيقات توصيل الطعام، إذ تشير تقديرات "Momentum Works" إلى استحواذ هنقرستيشن على نحو 40% من السوق بنهاية 2025، مقابل نحو 33% لـ "كيتا"، وأكثر من 20% لـ "جاهز".

في المقابل، سجلت جاهز خلال عام 2025 أكثر من 111.6 مليون طلب، بإجمالي قيمة طلبات بلغ 7.2 مليار ريال، وإيرادات وصلت إلى 2.3 مليار ريال.

بلغت قيمة طلبات "جاهز" خلال الربع الأول من 2026 نحو 2.3 مليار ريال عبر 31.7 مليون طلب، ما يعكس حجم المنافسة في أكبر سوق لتوصيل الطعام في المنطقة.

استحواذ Uber على "دليفري هيرو" يمنحها دخولا مباشرا إلى السوق السعودية عبر "هنقرستيشن"، دون الحاجة إلى بناء قاعدة عملاء أو شبكة تشغيل جديدة، مع الاستفادة من قاعدة اشتراكات تعد الأعلى داخل المجموعة، إضافة إلى خبرات Uber في الذكاء الاصطناعي، والتسعير الديناميكي، وإدارة الأساطيل، والإعلانات الرقمية.

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رهان على الإيرادات المتكررة

من منظور استثماري، لا تمثل الصفقة توسعا جغرافيا فحسب، بل استحواذا على قاعدة إيرادات متكررة.

فشركات الاقتصاد الرقمي لم تعد تقاس بعدد المستخدمين فقط، بل بنسبة العملاء المشتركين في الخدمات المدفوعة، لما توفره من استقرار في الإيرادات وارتفاع متوسط الإنفاق لكل مستخدم.

لهذا تبدو نسبة 61% في السعودية من أهم المؤشرات التي جذبت "أوبر"، إذ تعني أن غالبية قيمة الطلبات تأتي من عملاء مشتركين، وهو نموذج أعمال أكثر استدامة وربحية مقارنة بالاعتماد على الطلبات الفردية.

كما تعكس الصفقة ثقة "أوبر" في قدرة "دليفري هيرو" على مواصلة النمو، إذ دفعت علاوة بلغت 127% مقارنة بمتوسط سعر سهم الشركة قبل ظهور أنباء الصفقة في مايو الماضي، ونحو 34% فوق متوسط سعر السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة للإعلان، في إشارة إلى أن القيمة الحقيقية التي تراهن عليها تتمثل في شبكة التشغيل، والعلامات التجارية، والإيرادات المستقبلية.

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في أول تعليق من السوق السعودية، كتب الرئيس التنفيذي لـهنقرستيشن عبر منصة «إكس» أن انضمام "دليفري هيرو" إلى "أوبر" يمثل “أكبر فرصة للنمو في القطاع”، مؤكدا أن الجمع بين خدمات النقل، وتوصيل الطلبات، والتجارة السريعة، والابتكار سيخلق منصة عالمية أكثر قدرة على خدمة العملاء والتجار وشركاء التوصيل>

ستستحوذ شركة الاستثمار الأمريكية "إس إس دبليو بارتنرز" على نشاطات المجموعة الألمانية في 14 سوقا أخرى تتنافس فيها أوبر ودليفري هيرو مقابل 1.4 مليار يورو.

إدارة "دليفري هيرو" أوصت المساهمين بالموافقة على الصفقة، المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من 2027.

وحدة التحليل المالي



