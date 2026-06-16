"نينجا" تستعين ببنوك عالمية وسعودية لصفقة أصول "دليفري هيرو"

تعمل شركة " نينجا " السعودية مع عدد من بنوك الاستثمار السعودية والعالمية في إطار سعيها للاستحواذ على بعض أصول شركة "ديلفري هيرو" في المملكة والإمارات، بحسب مصدر مطلع تحدث لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، قال أن الشركة السعودية تعمل مع "غولدمان ساكس" و "سيتي غروب" و "يو بي إس" و "الرياض المالية" كمستشارين للصفقة المحتملة.

ورفض كل من "يو بي إس" و "سيتي" التعليق على استفسارات "الشرق" في حين لم يرد ممثلو بقية البنوك على طلب التعليق.

ذكرت "بلومبرغ" في تقرير يوم الجمعة أن "نينجا" قد تقدمت بعرض استرشادي لشركة "ديلفري هيرو" للاستحواذ على "هنقرستيشن" في السعودية، كما أبدت اهتماماً بحصة بأجزاء من شركة "طلبات" المدرجة في الإمارات في حال أصبحت متاحة للبيع.