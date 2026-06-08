فايننشال تايمز : "نينجا" السعودية تدرس شراء بعض أصول "دليفري هيرو"

تدرس شركة "نينجا" السعودية تقديم عرض لشراء بعض أصول شركة "دليفري هيرو"، أكبر منصة لتوصيل الطلبات في العالم، في منطقة الشرق الأوسط.

تشمل الخيارات شراء "هنجرستيشن" والدخول في شراكة مع مجموعة أخرى لشراء أجزاء من "طلبات"، وفقاً لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم الاثنين عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

من المحتمل أن تقدم "نينجا" عرضًا إلى "دليفري هيرو" في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بحسب الصحيفة.

"دليفري هيرو"، التي تأسست 2011 في برلين الألمانية، تقدم خدمات توصيل الطعام ومستلزمات البقالة والسلع المنزلية الأخرى إلى عتبات المنازل.

تعمل الشركة في حوالي 65 إلى 70 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا.

كانت "دليفري هيرو" استحوذت في 2023 على شركة "هنجرستيشن" لخدمات التوصيل التي تتخذ من السعودية مقرا لها.

واستحوذت المجموعة المدرجة في مؤشر بورصة "إم داكس" الألمانية للشركات المتوسطة على الـ37% المتبقية من الأسهم مقابل حوالي 297 مليون دولار، وفقا لما أعلنته حينها.

وتدير "ديليفري هيرو" أيضا علامة "طلبات" التجارية المعروفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.