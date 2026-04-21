118 مليون طلب خلال الربع الأول.. نمو ملحوظ لقطاع التوصيل في السعودية

سجّل نشاط توصيل الطلبات في السعودية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، مع تجاوز عدد العمليات 118 مليون طلب، بزيادة بلغت 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للنقل.

ويأتي هذا الأداء في ظل التوسع المتسارع لقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في المملكة، المدعوم بالتحول الرقمي واعتماد الحلول التقنية، إلى جانب تطور نماذج الأعمال في قطاع التوصيل، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن هذا النمو يعكس استمرار تطور نشاط توصيل الطلبات، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية وتنامي الطلب الاستهلاكي، فضلًا عن تحسين البنية التنظيمية للقطاع، بما يعزز تجربة المستخدم ويرفع مستوى التنافسية.

وتصدرت منطقة الرياض إجمالي الطلبات بنسبة 44%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.21%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16.23%، فيما توزعت بقية الطلبات على عدد من المناطق، من بينها المدينة المنورة (4.97%)، وعسير (3.34%)، والقصيم (2.77%).

كما سجلت مناطق تبوك (1.74%)، وحائل (1.66%)، وجازان (1.14%) نسبًا متفاوتة، في حين بلغت نسب الطلبات في نجران (0.65%)، والجوف (0.64%)، والحدود الشمالية (0.51%)، والباحة (0.18%)، ما يعكس اتساع نطاق خدمات التوصيل ووصولها إلى مختلف مناطق المملكة.