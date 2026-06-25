اختتم أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 أعماله في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة السعودية، بعد 4 أيام من الفعاليات التي شهدت مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية، وعززت مكانة السعودية بوصفها مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار والابتكار.

واستقطب الحدث 337 جهة عارضة تمثل 17 دولة، إلى جانب توقيع اتفاقيات صناعية نوعية واستعراض أحدث التقنيات والحلول في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والطباعة والتغليف.

مشاركة دولية واسعة ومنصات صناعية متخصصة

برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية اختتم أسبوع الرياض الدولي للصناعة أعماله اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، بحضور تجاوز 14 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

وجمع الحدث تحت مظلته النسخة الحادية والعشرين من المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية ، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والنسخة الرابعة من المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، مستعرضًا أحدث التقنيات الصناعية واللوجستية وحلول الطباعة والتغليف، إلى جانب ما أتاحه من فرص للتعاون والاستثمار بين الشركات المحلية والدولية.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 8.27.33 PM (1)

التحول الرقمي في صدارة الأولويات

وركزت فعاليات الأسبوع على تعزيز الاستدامة الصناعية، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج، إلى جانب توطيد الشراكة الإستراتيجية بين شركة معارض الرياض وشركة ميسي دوسلدورف (Messe Düsseldorf) الألمانية، التي تربط المعارض السعودية المتخصصة بثلاثة من أبرز المعارض العالمية في قطاعات البلاستيك والتغليف والطباعة، وهي معارض كي (K) وإنترباك (Interpack) ودروبا (Drupa).

مستقبل الصناعة واللوجستيات الذكية

وناقش المؤتمر المصاحب للحدث، بمشاركة أكثر من 40 متحدثًا محليًا ودوليًا من 13 دولة، عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتحول الصناعي في السعودية، وتسريع الابتكار، والتوطين، والتنافسية العالمية، ودور الممكنات الصناعية في دعم المستثمرين ورفع كفاءة المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومستقبل اللوجستيات الذكية وما يرتبط بها من تقنيات الروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، إلى جانب حلول التعبئة والتغليف المتقدمة، والامتثال التنظيمي لصناعة البلاستيك، واقتصاد البوليمرات الدائري ودوره في دعم صناعات المستقبل.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 8.27.33 PM

تمويل واستدامة وتقنيات حديثة

كما تناولت جلسات المؤتمر استراتيجيات تمويل الاستثمارات الصناعية، ومستقبل الطائرات بدون طيار في التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل الحضري، وأفضل الممارسات في استغلال مساحات الأسطح لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى التحديد الكمي للمايكروبلاستيك ودوره في تحقيق الحياد الصفري وقياس البصمة الكربونية في أنظمة دورة حياة البوليمرات.

وتطرقت كذلك إلى بدائل البلاستيك، وإعادة تعريف الجيل الجديد من المواد البلاستيكية، وحلول المصانع الذكية في صناعات البوليمرات والقوالب، ومستقبل الاستدامة في صناعات البلاستيك والتغليف، والتحديات المرتبطة بها في السعودية.

اتفاقيات لتعزيز التوطين ونقل التقنية

رعى المركز الوطني للتنمية الصناعية خلال الحدث توقيع اتفاقية بين شركة مصنع البلاستيك الأهلي وشركة فيغيراس (Figueras) الإسبانية المتخصصة عالميًا في حلول وتقنيات تصنيع المقاعد، لتوطين تقنيات تصنيع كراسي الملاعب والمسارح، بما يسهم في نقل المعرفة التقنية، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز القيمة المضافة للصناعات التحويلية الوطنية.

وشهد الحدث كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الصناعية النوعية في مجالات توطين التقنيات الصناعية المتقدمة وتطوير حلول التصنيع، شملت اتفاقيات في قطاع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 8.27.32 PM (1)

دعم الجودة والابتكار

وتضمّن المعرض سلسلة من ورش العمل التخصصية التي تناولت أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الصناعي، وشهدت الورش مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال ورشة عمل بعنوان «دور وزارة الصناعة في تعزيز الجودة الصناعية»، استعرضت خلالها جهودها في دعم جودة المنتجات الوطنية ورفع تنافسية القطاع الصناعي.

كما نظّمت شركة سابك والشركة المتقدمة للبتروكيماويات عددًا من الورش المتخصصة التي ركزت على حلول البوليمرات والتغليف والرعاية الصحية والاستدامة والابتكار الصناعي.

منصة تعزز الشراكات الصناعية العالمية

ويأتي أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 ضمن الجهود الرامية إلى بناء الشراكات الصناعية الدولية، وتمكين الاستثمارات الصناعية، واستعراض أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في بناء صناعات وطنية أكثر تنافسية واستدامة، بما يرسخ مكانة السعودية مركزًا صناعيًا إقليميًا وعالميًا.