طرحت الهيئة السعودية للمياه، بيع أصول محطة ينبع "المرحلة الثانية"، في إطار التحول إلى تقنيات إنتاج المياه بالتناضح العكسي، لتعزيز القيمة الاقتصادية للأصول الصناعية، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، ويرسخ مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري.

الطرح يشمل أصولا صناعية يزيد وزنها التقديري على 110 آلاف طن، بجانب قدرة كهربائية تبلغ 162 ميجاوات، وطاقة إنتاجية لتحلية المياه تصل إلى 212 ألف متر مكعب يوميا، بما يوفر فرصا استثمارية لإعادة توظيف هذه الموجودات في تطبيقات صناعية وتشغيلية متعددة.

الموجودات المطروحة تضم 5 آلاف طن من المعادن الصناعية عالية القيمة، تشمل النحاس، والتيتانيوم، والألمنيوم، والاستانلس ستيل، بما يعزز القيمة الاقتصادية للأصول، ويوسع فرص الاستثمار في مكوناتها، ويعزز كفاءة استغلال الموارد.

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الهيئة دعت المستثمرين والجهات الراغبة إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة الاستثمارية ومتطلبات الطرح وآلياته عبر منصات الهيئة السعودية للمياه.

يجسد الطرح نهج تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، بإطالة دورة الحياة الاقتصادية للأصول وإعادة الاستفادة من مكوناتها، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.



