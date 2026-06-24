وافقت وزارة الطاقة السعودية على تخصيص كميات اللقيم اللازمة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لإنشاء مصنع ميثانول جديد في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة سنوية تصل إلى 1.8 مليون طن متري، وفقا لما أعلنته الشركة في إفصاح على "تداول" اليوم الأربعاء.

"سبكيم" قالت إن الموافقة التي حصلت عليها من الوزارة تمثل خطوة إستراتيجية محورية ضمن خطط الشركة للنمو والتوسع في قطاع البتروكيماويات، عبر المشروع المملوك لها بالكامل، ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة بنحو 45%.

سيعزز المشروع التكامل التشغيلي مع الأصول الحالية، بما يسهم في تحسين العوائد الاقتصادية، وتعزيز قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد.

تحولت "سبكيم" من الربحية إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بضغط انخفاض كمية المبيعات جراء التحديات الحالية في سلاسل الإمداد.

الشركة سجلت صافي خسارة 215 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 195 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

"سبكيم" عزت ذلك إلى انخفاض إيرادات الشركة بنحو 37.7% إلى 1.22 مليار ريال، نظرا لتراجع كمية المبيعات بسبب التحديات الحالية في سلاسل الإمداد، إضافة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.

تأسست "سبكيم" عام 2000، على يد عدد من كبار مستثمري قطاع البتروكيماويات في السعودية والخليج. وتبلغ قيمتها السوقية اليوم أكثر من 12 مليار ريال، وتملك مجموعة الزامل القابضة الحصة الكبرى من رأس المال التي تصل إلى 9%.