تستعد 3 شركات صناعية محلية للطرح والإدراج في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة، منها شركات تعتزم الطرح في نهاية العام الجاري، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" رؤساء ومديرون في تلك الشركات.

وتظهر هذه التحركات اتجاهاً متنامياً بين الشركات الصناعية السعودية للاستفادة من سوق المال كأداة لتمويل التوسع وزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين الحوكمة والشفافية.

وقال لـ"الاقتصادية" بدر عبدالله مدير عام شركة "مصانع الخليجية" إن الشركة لديها خطة طرح في سوق الأسهم السعودي خلال المرحلة المقبلة، إذ لديها حاليا ما يعادل 11 مصنعا تعمل على إنتاج مواد تدخل في صناعة البلاستيك المستخدم في الطائرات والسيارات.

وأضاف تجاوزت استثمارات الشركة حاليا حاجز الـ 800 مليون ريال، بعد أن تمكنت من التوسع في أعداد مصانعها خلال السنوات الأخيرة ، وتصدير منتجاتها إلى نحو 40 دولة.

من جانبه قال إيهاب النعيمي مدير المبيعات في "المصنع السعودي للبراميل" إن الشركة تعتزم طرح الشركة في سوق الأسهم السعودي مطلع العام المقبل، إذ أوشكت على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالطرح.

وأضاف أنه منذ تأسيس الشركة قبل نحو 36 عاما بلغ حجم الاستثماري السنوي لها نحو 45 مليون ريال إضافة إلى تصدير منتجاتها إلى دول خليجية وعربية.

من جهته قال لـ"الاقتصادية" أحمد الآنسي، الرئيس التنفيذي لمصنع "رفوفكو" إن الشركة تدرس حالياً الإدراج في السوق الموازية "نمو" بالتعاون مع مستشار مالي، متوقعاً إتمام الطرح بنهاية العام الجاري في حال تمت الإجراءات وفق المخطط.

ولفت إلى أن المصنع يعد من المنشآت المتخصصة في حلول وأنظمة التخزين المختلفة، ويعمل منذ نحو 20 عاماً من مقره في مدينة سدير الصناعية حيث تخدم الشركة العملاء في السعودية، كما تصدر منتجاتها إلى دول الخليج.

تراجع عدد طلبات الطرح في تاسي ونمو خلال الربع الأول

هيئة السوق المالية في السعودية أوضحت في تقريرها للربع الأول 2026 أن عدد طلبات الطرح القائمة في السوق الرئيسية تاسي والسوق الموازية نمو بلغ 33 طلبًا، مقارنة بـ 45 طلبا بنهاية الربع الرابع 2025.

وتوزعت الطلبات على 10 طلبات قائمة في السوق الرئيسية، مقابل 23 طلبا قائمًا للطرح أو الإدراج في السوق الموازية نمو، كما وافقت الهيئة خلال الربع الأول 2026 على طرح أسهم 3 شركات في السوق الرئيسية وشركتين في السوق الموازية.

شركات تؤجل خطط الطرح في اللحظات الأخيرة

لكن في مطلع يونيو الجاري أجلت شركة "الديار العربية للتطوير العقاري" خطط إدراج أسهمها في السوق الرئيسية السعودية، بعد يوم من إعلان "مطلق الغويري للمقاولات" عدم المضي في طرحها العام.

إلغاء شركة مطلق الغويري للتجارة والمقاولات خطط إدراجها في "تاسي" جاء رغم اكتمال اكتتاب المؤسسات وتغطية الطرح بالكامل عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ما يربط القرار بتوقيت الإدراج، وسلوك السهم بعد بدء التداول، وقدرة التقييم على الصمود في السوق الثانوية، لا حول نجاح الاكتتاب ذاته.

وأظهرت أحدث قراءة أسبوعية لـ"الاقتصادية" أن الأسهم السعودية ارتفعت بأعلى وتيرة أسبوعية في شهرين، ليغلق مؤشر تاسي عند 11121 نقطة، رابحا 0.72% لكن هذا الأداء جاء في ظل تراجع قيم التداول بنحو 5% إلى 26.2 مليار ريال، ما يضع صعود السوق في إطار حركة انتقائية أكثر من كونه اندفاعا واسعا للسيولة.

ووفقا للتحليل، فإنه في ظل استمرار بيئة الفائدة المرتفعة وتراجع رهانات الخفض القريب، قد تجد السوق صعوبة في الحفاظ على وتيرة الصعود ما لم تظهر معطيات مالية تدعم تحسن هوامش ربحية الشركات أو تعزز توقعات نمو الأرباح.