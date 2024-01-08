حريق في مخيم للروهينجا في بنجلاديش يجعل 4 آلاف لاجئ بلا مأوى

أصبح أربعة آلاف لاجئ من الروهينجا في بنجلاديش بلا مأوى بعدما اندلع حريق يشتبه في أنه متعمد في مخيمهم، أدى إلى احتراق 800 من المساكن الهشة، حسبما قال مسؤول اليوم الاثنين.

وتؤوي بنجلاديش مليون من أبناء هذه الأقلية المحرومة من الجنسية أغلبية أفرادها مسلمين، وقد فر معظمهم هربا من حملة للجيش في 2017 ببورما المشمولة بتحقيق للأمم المتحدة بتهم ارتكاب إبادة.

واندلع الحريق في مخيم من الخيزران والقماش المشمع مكتظ باللاجئين في الساعات الأولى من صباح الأحد في جنوب شرق بنجلاديش، حسبما قال مفوض اللاجئين ميزان الرحمن، الذي ذكر أنه احترق 711 ملجأ بشكل كامل، وتضرر 63 آخر بشكل جزئي"، مشيرا إلى تدمير خمسة مراكز تعليمية ومسجدين.

وأعلن أن الحريق شرد أربعة آلاف شخص لكنه لم يخلف ضحايا وتمت السيطرة عليه، مضيفا "أمرنا بفتح تحقيق في ملابسات الحريق .. نشتبه في أنه متعمد"، فيما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "الحريق ألحق أضرارا بعديد من الملاجئ"، مضيفة أنها "تقدم الدعم للمتضررين".

وكثيرا ما تندلع حرائق في مخيمات يقيم فيها لاجئو الروهينجا في أوضاع مزرية في بنجلاديش، خصوصا في الفترة بين نوفمبر وأبريل، لكن عديد من المخيمات تشهد أيضا أعمال عنف بين جماعات الروهينجا المتنافسة.

وقالت الشرطة إن الوضع الأمني في المخيمات يتدهور مع مقتل 60 في اشتباكات مرتبطة بالمخدرات في 2023، وفي مارس أدى حريق اندلع في مخيم بكوتوبالونغ "أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم"، إلى تدمير 2000 مسكن، وقبل عامين قتل 15 لاجئا وأصبح 50 ألف آخرين بلا مأوى بعد حريق في المخيم نفسه.