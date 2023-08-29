انهيار صخري يوقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا

توقفت حركة القطارات الإثنين بين فرنسا وإيطاليا عبر جبال الألب، وستبقى معطلة حتى الأربعاء على الأقل، بعد انهيار صخري ضخم في وادي موريان، في منطقة سافوا (وسط شرق فرنسا).

وفي يوم الأحد الماضي الساعة 17,15 (15,15 بتوقيت غرينتش)، اصطدمت عدة كتل صخرية يبلغ حجمها نحو 700 متر مكعب بحاجز تم تركيبه على طريق فرعي في قطاع خاضع للمراقبة بشكل خاص، وفق ما أوضحت محافظة سافوا.

وأدى الانهيار إلى توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا على خط شامبيري - تورينو، وكذلك القطارات المحلية في وادي موريان. وأشارت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد إلى أن تعليق الحركة سيستمر حتى الأربعاء على الأقل.

ونبه وزير النقل الفرنسي كليمان بون إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستستغرق عدة أيام. وكتب الوزير على موقع "إكس": "بعد الانهيار الهائل الذي وقع أمس في موريان، تمت تعبئة فرقنا لاعادة حركة السير على الطرق والسكك الحديد في أسرع وقت ممكن. الأولوية المطلقة لسلامة الجميع".

كما تم إغلاق النفق الطرقي في فريجوس أمام حركة المرور لجميع المركبات التي يزيد وزنها عن 3,5 طن في كلا الاتجاهين. ووفقا لوكالة فرانس برس طلبت محافظة سافوا من الشاحنات والحافلات العبور من نفق جبال مون بلان أو الطريق السريع A8.