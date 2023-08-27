عاملات سعوديات يكسرن الصور النمطية في مصنع لتكييف الهواء، تجمع عاملات سعوديات قطع المكيفات بمصنع في الدمام شرق المملكة، ضمن قسم مخصص للنساء حصرا افتتح قبل بضعة أعوام.

وقالت صباح المولد: "كان الجميع ينتقدني، كيف لامرأة أن تقوم بمهنة للذكور؟، كيف لامرأة أن تحمل معدات ثقيلة؟ بالعكس، أثبت وجودي في هذا المكان، والحمد لله تغيرت الكثير من الأمور منذ 12 عاما، ووصلت إلى مرحلة متقدمة جدا في هذا المجال".

من جانبها قالت عمرة الحسني: "أحب هذا العمل وكان لدي إصرار على العمل في هذا المجال، أما فيما ينعلق بأنوثتي فإنها ما لم تتغير، كنت خائفة في البداية كوني أنثى، ولكن مع الوقت اكتشفت أن أنوثتي ما زالت موجودة وقد ازدادت أكثر".

وقال مدير العمليات في المصنع محمد المطيري لوكالة فرانس برس: "منذ أقل من عام كنا نجمع 100 مكيف في اليوم، وتدريجيا أصبحنا نجمع 500 مكيف في اليوم بجهود هؤلاء النساء اللواتي عملن أفضل من المتوقع".