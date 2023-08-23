إجلاء 100 ألف شخص بعد فيضانات شرق باكستان

أجلي نحو 100 ألف شخص من قرى شهدت فيضانات في ولاية بنجاب الباكستانية بعدما أفرغت الهند آلاف الأمتار المكعبة من المياه في نهر يمر في البلدين الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

وغمرت المياه مئات القرى في الولاية الواقعة وسط البلاد ودمرت آلاف فدانات المحاصيل عندما فاض نهر ستلج الأحد.

وعملت أجهزة الطوارئ على نقل السكان والماشية إلى أماكن مرتفعة. وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ في بنجاب فاروق أحمد لوكالة فرانس برس: "أنقذنا 100 ألف شخص ونقلناهم إلى أماكن أكثر أمانا".

وحذّرت وكالة إدارة الكوارث في البلاد من أن الأمطار الموسمية المتوقعة يمكن أن تزيد حدة الفيضانات في الأيام المقبلة. تحاول باكستان جاهدة التعافي بعد الفيضانات المدمرة التي أغرقت ثلث البلاد تقريبا عام 2022، ما أثر على أكثر من 33 مليون شخص.