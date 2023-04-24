بسبب التضخم وارتفاع البطالة .. إنجاز المهام في الهاتف للحصول على المال في كوريا الجنوبية

توجه الكوريون إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي على الأجهزة المحمولة لكسب المال مهما كان بسيطا، بنقرات سريعة لإنجاز مهام بسيطة مثل.. المشي لخطوات محددة يوميا، الإجابة عن أسئلة لتدريب الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل التضخم وارتفاع نسب بطالة الشباب.

تطبيق "تروس" الذي انطلق في يناير كان الأبرز في جذب المستخدمين وتم تنزيله نحو 4.4 مليون مرة، وذكرت منصة الوظائف المحلية "إنكريت" وفقا لوكالة فرانس برس أن ما يصل إلى ثلاثة أرباع البالغين في كوريا الجنوبية يشاركون في مثل هذه الأنشطة وبلغ التضخم في كوريا الجنوبية 5.1 في المائة في عام 2022 في أعلى قفزة يسجلها منذ عام 1998.