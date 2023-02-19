بعد وفاة والديها .. "عفراء" التي ولدت أثناء الزلزال في سورية تستقر مع أسرة عمتها

الرضيعة "عفراء" ظلت تتلقى العلاج في مستشفى جيهان الواقع في غرب منطقة عفرين، حتى تمكن المسعفون من التحقق من هويات أقاربها.

وبعد مرور 12 يوما من الكارثة، جرى لم شمل الطفلة الرضيعة، بعد أن تسلمتها أخيرا عمتها حلا وزوجها خليل السوادي وسمياها "عفراء"، على اسم والدتها المتوفاة.

حاملا "عفراء" ملفوفة في غطاء وردي على إحدى ذراعيه، بينما يضع في الأخرى طفلته التي ولدت يعد الزلزال بثلاثة أيام "عطاء" في غطاء باللون الأزرق، قال السوادي إنه سيربيهما معا.

ولقي أكثر من 5800 شخص حتفهم في جميع أنحاء سورية نتيجة زلزال السادس من فبراير الذي ضرب تركيا وسورية، معظمهم في شمال البلاد، كما خلف الزلزال أكثر من 40 ألف قتيل في تركيا.

وجندريس، حيث يعيش السوادي، هي واحدة من أكثر المدن تضررا في الشمال. وصار أطفال آخرون هناك أيتاما بسبب الزلزال، بعد أن نجوا من القصف على مدى سنوات خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 12 عاما.